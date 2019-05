– Erste Markteinführung von Menicon Bloom Night, der ersten und einzigen CE-zugelassenen orthokeratologischen Kontaktlinse in Europa zur Kontrolle von Kurzsichtigkeit – Nagoya, Japan (ots/PRNewswire) – Menicon Co., Ltd. gab am 24. Mai die Einführung des Menicon Bloom Myopia Control Management Systems bekannt ­­- ein ganzheitlicher Ansatz für die Behandlung von Kurzsichtigkeit. Die Markteinführung umfasst die Erstpräsentation von Menicon Bloom Night, einer orthokeratologischen Kontaktlinsentherapie zur Behandlung von Kurzsichtigkeit. (Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201905216625-O1-4k0Q106r) Kurzsichtigkeit, auch Myopie genannt, ist der häufigste Refraktionsfehler und die Hauptursache für Sehstörungen weltweit. Sie betrifft etwa 30% der Weltbevölkerung und wird bis 2050 voraussichtlich etwa 50% der Weltbevölkerung betreffen. Die Prävalenz der Kurzsichtigkeit bei jungen Jugendlichen ist in den letzten Jahrzehnten auf etwa 30% in den westlichen Industriegesellschaften und auf über 90% in einigen Teilen Fernostasiens gestiegen. Sie ist weltweit als ein bedeutendes Problem der öffentlichen Gesundheit anerkannt, das mit einer erhöhten okularbedingten Morbidität und erheblichen Kosten im Gesundheitssektor verbunden ist. Die Menicon Bloom Night-Therapie beinhaltet das Tragen einer speziell entwickelten orthokeratologischen Kontaktlinse mit umgekehrter Geometrie über Nacht. Die Linse wird aus einem hochsauerstoffdurchlässigen, starren Menicon Z-Material hergestellt, das eine optimale Sauerstoffversorgung der Hornhaut für einen komfortablen und sicheren Kontaktlinseneinsatz gewährleistet. Die Behandlung verändert vorübergehend die Form der Hornhaut, was zu einer Verringerung des Refraktionsfehlers führt. Dadurch ist das Tragen von Kontaktlinsen während der gesamten Wachzeit nach dem Entfernen der Linsen nicht mehr notwendig. Die neue Form der Hornhaut bietet einen besonderen optischen Weg für das einfallende Licht, der der mit der Myopieentwicklung verbundenen okulären Wachstumsreaktion entgegenwirkt. Durch diese Wirkungsweise ist Menicon Bloom Night für die Korrektur der refraktiven Kurzsichtigkeit und zur Behandlung der Kurzsichtigkeit indiziert, wenn sie von einem qualifizierten Augenarzt verschrieben und überwacht wird. Menicon Bloom Night Kontaktlinsen wurden durch zahlreiche umfassende Peer-Review-Studien im Zusammenhang mit dem Kontrollmanagement von Myopie überprüft und validiert. Die Menicon Bloom Night Therapie wird von Eltern gut akzeptiert und verbessert das Selbstwertgefühl der Kinder in Bezug auf körperliche Erscheinung, Teilnahme an Aktivitäten, akademische Leistung und Wahrnehmung durch Gleichaltrige. Mit der erhöhten Verfügbarkeit von langfristigen und umfassenden wissenschaftlichen Erkenntnissen im Laufe der Jahre hat Menicon Bloom Night die höchsten Sicherheits-, Wirksamkeits- und Qualitätsstandards erfüllt, die erforderlich sind, um die CE-Zulassung für das Management der Myopie in Europa zu erhalten. Die Anpassung der Menicon Bloom Night wird durch den Einsatz der Easyfit-Software optimiert, einem ausgereiften, benutzerfreundlichen Tool, das den Augenarzt präzise durch den Anpassungsprozess führt. Darüber hinaus wurde eine speziell entwickelte Anwendung für Mobiltelefone, Menicon’s Virtual Dr., entwickelt, um den Überwachungs- und Kommunikationsprozess zwischen Augenärzten und Patienten zu verbessern. Menicon Bloom Night ist nur über zertifizierte Augenärzte erhältlich. Mit der Einführung dieser bahnbrechenden Therapie der Kurzsichtigkeit ist Menicon eines der wenigen Unternehmen, das in Europa über Geräte verfügt, die offiziell für die Korrektur von Kurzsichtigkeit zugelassen sind. Das zeigt das anhaltende Engagement des Unternehmens im Bereich der Kurzsichtigkeit. Die Menicon Bloom Night wird zunächst in den Niederlanden und bald darauf in weiteren europäischen Märkten eingeführt. Weitere Informationen über das Produkt und die Verfügbarkeit werden in Kürze bekannt gegeben. Dr. Hidenari Tanaka, CEO, Menicon Co. Ltd. kommentierte dies: „Wir freuen uns über den großen Durchbruch, der mit der Zulassung und Einführung unseres Menicon Bloom Myopia Control Management Systems erzielt wurde. Wir sind zuversichtlich, dass unser anhaltendes Engagement für das Management der Myopiekontrolle die Position von Menicon als einen wichtigen Mitwirkenden in diesem Bereich und als globales Unternehmen für Augenheilkunde stärken wird. Es ist unsere Überzeugung, dass das zunehmende weltweite Fortschreiten der Myopie eine umfassende und fundierte Antwort erfordert, und wir haben dies als eine wichtige Initiative innerhalb unserer Entwicklungsprogramme identifiziert. Als Pionier der Kontaktlinsenentwicklung werden wir unser Geschäft zur Korrektur der Kurzsichtigkeit auf der Grundlage unserer gesammelten Technologien, Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem wir Augenärzte bei der Bewältigung der schnell wachsenden Prävalenz von Kurzsichtigkeit unterstützen.“ Informationen zu Menincon: Menicon Co., Ltd. (7780: Tokio) wurde im Jahr 1951 von Kyoichi Tanaka gegründet. Das Unternehmen ist Japans erster und größter Kontaktlinsenhersteller und heute in über 30 Ländern vertreten. Menicon ist ein Produzent, der sich auf alle der mit weichen und gasdurchlässigen Kontaktlinsen verbundenen Bereiche spezialisiert hat, einschließlich der Herstellung, des Verkaufs, der Ausfuhr und des Imports von Kontaktlinsen und anderen medizinischen Produkten, der Herstellung und des Verkaufs von medizinischen Instrumenten, des Verkaufs von medizinischen Geräten sowie der Forschung und Entwicklung im Bereich der Intraokularlinsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.menicon.com. * „Bloom“, „Bloom Night“, „Menicon Z“ und „Easyfit“ sind Marken von Menicon Co., Ltd. Pressekontakt: Craig Smith Global Marketing Department Menicon Co., Ltd. Tel: +81-52-935-1676 Email: newbusiness@menicon.co.jp Original-Content von: Menicon Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell

