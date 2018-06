Frankfurt am Main (ots) – Die Frankfurter node.energy GmbH gibt zur Intersolar Europe den Marktstart ihres kostenlosen Potenzial-Checks zur kaufmännischen Optimierung dezentraler Energiekonzepte bekannt. Das neue Angebot richtet sich an Energiemanager von Liegenschaften mit vor Ort Stromerzeugung und mehreren Verbrauchern wie Krankenhäuser, Gewerbeparks und Industriebetriebe. node.energy ermittelt die optimale Kombination von Eigenerzeugung und Direktlieferung ohne Nutzung des öffentlichen Stromnetzes und bewertet das Einsparpotenzial. Strom dezentral zu erzeugen und direkt vor Ort – innerhalb sogenannter Kundenanlagen – zu verbrauchen wird immer attraktiver. Da das öffentliche Netz nicht genutzt wird, können viele sonst üblichen Kosten wie Netzentgelte und Stromsteuer eingespart werden. Doch, gerade in Kundenanlagen mit mehreren möglichen Abnehmern ist es nicht leicht diese Einsparpotenziale zu erkennen und zu nutzen. „Mit unserem kostenlosen Potenzial-Check bringen wir endlich Licht ins Dunkel“, erklärt Matthias Karger, Gründer und Geschäftsführer bei node.energy. Über https://opti.node.energy/potential können Interessenten mit wenigen Klicks ihre möglichen Einsparungen ermitteln. Anschließend erstellt der Frankfurter Anbieter von Energiesoftware und -services einen ausführlichen Ergebnisbericht – ebenfalls kostenfrei. Der regulatorische Rahmen für dezentrale Energiekonzepte wird immer komplexer. Energiemanager und -dienstleister mit einem ohnehin breiten Aufgabenspektrum, sind kaum noch in der Lage alle relevanten Regelungen im Blick zu behalten. An dieser Stelle setzt node.energy, das für sein innovatives Geschäftsmodell auch von der EU-Klimaschutzinitiative ClimateKIC gefördert wird, an. „Unsere Lösungen helfen Energiemanagern mit wenig Aufwand alles richtig zu machen und immer das wirtschaftlich beste Konzept umzusetzen“, sagt Karger. Neben dem Potenzial-Check bietet node.energy seinen Kunden an, sich um die komplette Projekt-Implementierung und das daran anschließende Management des optimierten Nutzungskonzeptes zu kümmern. Alternativ können Energiemanager diese Schritte auch selbst übernehmen – hier unterstützt die Software „opti.node“ dabei alle Maßnahmen effizient umzusetzen. Ganz bewusst konzentriert sich node.energy bei dieser Unterstützung auf einen rein kaufmännisch-regulatorischen Ansatz, ohne jeden Eingriff in den technischen Anlagenbetrieb. node.energy präsentiert seine gesamte Angebotspalette auf Stand C2.436 der Fachmesse EM Power, die vom 20. bis 22. Juni im Rahmen der Intersolar-Europe in München, stattfinden wird. Über die node.energy GmbH Die node.energy GmbH ist ein Anbieter von Energiesoftware und -services und entwickelt digitale Lösungen zur Optimierung dezentraler Energiekonzepte. Dezentral Strom zu erzeugen und – ohne Nutzung des öffentlichen Stromnetzes – vor Ort zu verbrauchen wird immer attraktiver. Komplexe regulatorische Rahmenbedingungen sowie aufwändige Prozesse stehen einer erfolgreichen Umsetzung aber häufig im Weg. node.energy ermöglicht Energiemanagern von Industrie- und Gewerbeparks, Krankenhäusern oder Wohnquartieren ihre Projekte richtig, einfach und profitabel umzusetzen. Das Leistungsspektrum umfasst dabei Software und Services für die Bewertung, Implementierung und das kontinuierlichen Management der optimalen Nutzungskonzepte. node.energy wurde im Jahr 2016 von Matthias Karger (CEO) und Lars Rinn (CTO) gegründet. Am Firmensitz im Zentrum von Frankfurt am Main beschäftigt das Unternehmen ca. 10 Software-Entwickler und Experten für Energiewirtschaft. node.energy wird vom Klimaschutzprogramm ClimateKIC der Europäischen Union gefördert. Pressekontakt: node.energy GmbH Herr Matthias Karger Platz der Einheit 2 60327 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69 – 999 9939 89 e-Mail: matthias.karger@node.energy Original-Content von: node.energy GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de