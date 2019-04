Unternehmen führt ein neues speziell auf C-Level-Führungskräfte ausgerichtetes Cyber-Sicherheitstraining ein London (ots/PRNewswire) – Kostspielige Speer-Phishing-Angriffe sind ausgeklügelt und zielgerichtet, wie Norsk Hydro, einer der weltweit größten Aluminiumproduzenten, diese Woche erfahren musste. Um dieser wachsenden Bedrohung entgegenzuwirken, hat MetaCompliance, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der menschlichen Aspekte der Cybersicherheit und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, neue Trainingskurse speziell für Führungskräfte ins Leben gerufen, die sich mit den spezifischen Cyberbedrohungen befassen, denen leitende Angestellte ausgesetzt sind. Führungskräfte sind aufgrund ihres hochrangigen Zugriffs auf wertvolle Unternehmensdaten zu einem der wichtigsten Ziele für böswillige Hacker geworden. Im letzten Jahr ist der Betrug durch scheinbar geschäftliche E-Mails (Business Email Compromise (BEC)-Angriffe) um 58 % gestiegen, und Spear-Phishing-Angriffe wurden bei 91 % aller Cyber-Angriffe weltweit eingesetzt. Um sich gegen diese neu aufkommenden Bedrohungen zu schützen, hat MetaCompliance ein rollenspezifisches, maßgeschneidertes und grafisch ansprechendes Cyber-Sicherheitstraining entwickelt, das sich mit den Herausforderungen und Verantwortlichkeiten befasst, mit denen das Top-Management in seinem täglichen Leben konfrontiert ist. Robert O’Brien, CEO of MetaCompliance, kommentierte dies: „Eine neue Ära der Cyberkriminalität erfordert eine neue und proaktive Reaktion. Unternehmen können sich nicht mehr nur darauf verlassen, dass ihre IT-Abteilung die Verantwortung für Cybersicherheit übernimmt. Effektives Cyber-Risikomanagement beginnt mit dem Bewusstsein auf Vorstandsebene, und der effektivste Weg, dieses Bewusstsein zu schaffen, ist ein gezieltes und rollenspezifisches Training.“ Die neuen Executive-Trainingskurse von MetaCompliance stellen sicher, dass Führungskräfte mit allem ausgestattet sind, was sie brauchen, um Cyberrisiken zu minimieren und eine verbesserte Kultur des Cyber Security-Bewusstseins in ihrer Organisation zu schaffen. Informationen zu MetaCompliance MetaCompliance wurde 2005 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für die menschliche Sensibilisierung in den Bereichen der Cybersicherheit und Datenschutz. Die innovative Cloud-Plattform des Unternehmens bietet eine One-Stop-Shop-Management-Lösung zur Mitarbeitersensibilisierung und Compliance. Die Plattform bietet den Kunden ein vollständig integriertes und mehrsprachiges Paket an Compliance-Funktionen wie Richtlinienmanagemen, E-Learning, simuliertes Phishing, Datenschutzmanagement und Störfallmanagement, die entweder einzeln oder als Komplettsystem gekauft werden können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://go.metacompliance.com/executive Foto: https://mma.prnewswire.com/media/845275/MetaCompliance.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/807769/MetaCompliance_Logo.jpg Pressekontakt: Geraldine Strawbridge gstrawbridge@metacompliance.com +44-(0)-2079179527 Original-Content von: MetaCompliance, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de