Athens (ots) – Metaloumin ist eine Aluminium-Strangpressfabrik, die seit 1969 in Athen, nahe dem Hafen von Piräus, betrieben wird. Es produziert patentierte Architektursysteme für Türen bzw. Fenster. Das Werk ist seit 2009 auf die Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Montagesystemen für alle Photovoltaikmodule in den Bereichen Industriedächer (einfach oder doppelt, fest oder saisonal) und Hausinstallationen sowie einachsige hydraulische Nachführungen spezialisiert. Metaloumin verfügt über eine interne technische Abteilung, die aus Ingenieuren aller Fachrichtungen besteht und exportiert in mehr als 25 Länder weltweit, von Chile bis Dubai und Mauritius. Um ein optimales technisches und kosteneffizientes finanzielles Angebot zu bieten, untersucht die technische Abteilung gründlich die spezifischen Anforderungen jedes Projekts. Metaloumin verfügt über alle erforderlichen Zertifizierungen und Lizenzen für Großwettbewerbe und andere Sonderprojekte, die in verschiedenen Ländern durchgeführt werden. Meilensteine von Metaloumin in Bezug auf die deutsche Kundschaft Metaloumin hat bereits verschiedene Projekte in Deutschland (80 MW) abgeschlossen und prüft weiterhin weitere Projekte in verschiedenen Ländern (250 MW). Die Fabrik stellte auf der Intersolar München (Mai 2019) aus. Es wurden sowohl Montagesysteme als auch einachsige hydraulische Nachführungen vorgestellt. Unser Stand auf der Intersolar München wurde von bestehenden und neuen Kunden vor allem aus Deutschland, Großbritannien, der Ukraine und dem afrikanischen Kontinent besucht. Als Mitglied der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer nehmen wir an verschiedenen Geschäftstreffen, Diskussionsrunden und Konferenzen teil. Pressekontakt: Valia Sgardeli Export manager 20 AG. FANOURIOU STR., KTIPITO AHARNE, GR 136 78 ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 2463630 (dir 250), FAX: +30 210 2464471, Web: www.metaloumin.gr, Email: global@metaloumin.gr Original-Content von: METALOUMIN S.A., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de