Frankfurt und London (ots/PRNewswire) – Europas größte Börse setzt Metamako für deutliche Verbesserungen bei Datenerfassung, Netzwerküberwachung und Präzisions-Timestamping ein Metamako (http://www.metamako.com/), der führende Anbieter von intelligenten FPGA-fähigen Netzwerkplattformen, stellt seine Technologien der Gruppe Deutsche Börse zur Verfügung. Die Börse verwendet die Netzwerkgeräte des Unternehmens, um Datenaufzeichnung, Netzwerküberwachung und Timestamping seines Kollokationsnetzwerks exakter, schneller und präziser zu machen. Jeder Handelsvorgang im Kollokationsnetzwerks wird ab sofort von einem Metamako-Gerät überwacht, womit dieses ein integraler Bestandteil der Infrastruktur der Deutschen Börse ist. Die Bereitstellung ist Teil des Netzwerkupgrades im Jahr 2017, welches die Eurex- und Xetra-Märkte betrifft. Die Börse verwendet Netzwerkgeräte der Metamako K-Serie, auf welchen die ‚MetaWatch‘ Anwendung läuft. MetaWatch bietet ultrapräzise Netzwerküberwachung sowie Timestamping und liefert der Börse beispiellose Einblicke in den kundenseitigen Teil ihres Netzwerks. Außerdem ist die Deutsche Börse damit in der Lage, sämtliche Handelsaktivitäten bereits auf der Netzwerkebene exakt aufzuzeichnen und nachzuvollziehen und so den Handelsteilnehmern einen fairen Marktzugang zu gewährleisten und der Börse eine Echtzeit-Fehlersuche zu ermöglichen. Andreas Lohr, Derivatives und Cash Trading IT bei der Deutschen Börse, sagte: „Wir haben in einem gründlichen Auswahlprozess mehrere Anbieter in Betracht gezogen und uns aus einer Reihe von Gründen schließlich für Metamako entschieden. Einige der wesentlichen Überlegungen waren die verlustfreie Datenaufzeichnung – selbst bei sehr hohen Datenmengen – , ein auf die Nanosekunde präzises Timestamping, ein fundiertes Verständnis für unsere Branche sowie die hohe Flexibilität des Metamako-Teams.“ Die Deutsche Börse verfügte bereits über ein System zur Datenaufzeichnung und Timestamping. Doch angesichts des Upgrades ihres Kollokationsnetzwerks im Jahr 2017 und wachsenden Forderungen nach mehr Fairness und Präzision, musste die Börse ihre Kapazitäten für Netzwerküberwachung und Timestamping wesentlich stärken und erweitern, damit jedes Datenpaket voll sichtbar und nachvollziehbar ist – insbesondere bei hohem Datenvolumen. Kevin Covington, CEO von Metamako, sagte: „Dies ist ein zweifacher Meilenstein für Metamako: Zum einen haben wir eine der größten und technisch fortschrittlichsten Börsen der Welt als Kunden gewonnen, was eine fantastische Leistung darstellt. Zum Zweiten ist dies, mit 60 Geräten der K-Serie, einer der größten Einzelaufträge, den wir bis dato erhalten haben.“ Er fuhr fort: „Die Handelsumgebungen werden immer schwerer zu überwachen; das liegt an den zunehmenden Datenmengen, den sinkenden Latenzen, die sich auf Nanosekunden-Niveau verringern, sowie zunehmender rechtlicher Rahmenvorschriften. Wir arbeiten mit zahlreichen anderen Börsen in Asien und Australien zusammen, und ich freue mich, dass Metamako dank seiner Innovation, Funktionalität und seines guten Rufs erneut damit betraut wurde, die Technologie zu liefern.“ Seit der Bereitstellung von Metamako konnte die Deutsche Börse eine Reihe spürbarer Verbesserungen seiner Netzwerkerfassung und -überprüfung verzeichnen. Die Deutsche Börse kann nun: – Kunden das zuverlässigste, qualitativ hochwertigste Handelsnetzwerk anbieten. – Eine präzisere Netzwerkplanung durchführen, z. B. Kapazitätsplanung. – Einen fairen und gleichberechtigten Marktzugang für die Handelsteilnehmer garantieren, da die Reihenfolge der eingehenden Aufträge zeitlich präzise erfasst werden kann. – Alle Datenpakete sehen und analysieren und somit jedes Handelsereignis zeitnah diagnostizieren und nachvollziehen. In Zusammenarbeit mit STAC (http://www.stacresearch.com/)® (Securities Technology Analysis Center LLC) hat Metamako unlängst ebenfalls eine Reihe von Branchen-Benchmarks zur Messung von Timestamp-Präzision und Zeitsynchronisation entwickelt. Über Metamako Metamako (http://www.metamako.com/) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Netzwerkgeräten mit geringer Latenz. Seine Netzwerkplattform bestehend aus Switching-Hardware, FPGA-fähigen Geräten und Netzwerkanwendungen wurde für hohe Geschwindigkeiten, erstklassige Performance und Programmierbarkeit entwickelt. Sie bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Netzwerkinfrastruktur zu vereinfachen und Edge-Computing zu unterstützen. Metamako’s extrem schnellen Geräte mit Latenzen von lediglich vier Nanosekunden wurden unabhängig von STAC (https://stacresearch.com/) getestet. Die Netzwerkgeräte verfügen über eingebaute Intelligenz und Funktionalitaetsvielfat; sie verwenden modernste Technik, um die Latenz auf einem absoluten Minimum zu halten. Metamako wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien, mit Niederlassungen in New York, London und Tokyo. Über Deutsche Börse Die Gruppe Deutsche Börse ist eine der größten Börsenorganisationen der Welt. Sie organisiert integre, transparente und sichere Märkte für Investoren, die Kapital anlegen, und für Unternehmen, die Kapital aufnehmen. An diesen Märkten kaufen und verkaufen professionelle Händler Aktien, Derivate und andere Finanzinstrumente nach klaren Regeln und unter strenger Aufsicht. Die Gruppe Deutsche Börse ist eine der größten Börsenorganisationen der Welt. Sie organisiert integre, transparente und sichere Märkte für Investoren, die Kapital anlegen, und für Unternehmen, die Kapital aufnehmen. An diesen Märkten kaufen und verkaufen professionelle Händler Aktien, Derivate und andere Finanzinstrumente nach klaren Regeln und unter strenger Aufsicht. Die Gruppe Deutsche Börse sorgt mit ihren Dienstleistungen und Systemen dafür, dass diese Märkte funktionieren und alle Teilnehmer gleiche Chancen erhalten – weltweit.

Quelle: presseportal.de