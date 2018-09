Wien (ots) – Am 11. September 2018 zeigte der Verhaltensökonom Michael Kosfeld beim „Vienna Behavioral Economics Network“ (VBEN), warum die Ökonomie die Grundlagen des menschlichen Vertrauens erforscht – und was Unternehmen aus den Ergebnissen lernen können. Was ist der Grund dafür, dass ich als Geschäftsmann meinem Partner vertraue? Oder als Chef meinen Mitarbeitern? Und wie reagieren meine Mitarbeiter, wenn ich ihnen nicht vertraue? Das sind Fragen, die Michael Kosfeld, Direktor des Frankfurter Labors für Experimentelle Wirtschaftsforschung, schon lange beschäftigen. Der Verhaltensökonom erforscht die Basis sozialer Interaktionen, die Psychologie von Anreizen und eben die Grundlagen von Vertrauen als eine der ganz wichtigen Variablen unserer Gesellschaft. Am 11. September 2018 sprach Kosfeld im Rahmen des „Vienna Behavioral Economics Network“ (VBEN) zum Thema „Vertrauen als Schmiermittel für Wirtschaft und Gesellschaft“ und dabei dabei dem Publikum im Forum Mozartplatz Einblicke in die Erkenntnisse seiner Grundlagenforschung. Zwtl.: Warum vertrauen wir eigentlich? Den Forscher interessieren vor allem drei zentrale Fragen: Warum vertrauen Menschen? Wann können Menschen vertrauen? Und wieso sollen sie überhaupt vertrauen? Vertrauen, so machte Kosfeld deutlich, ist eine essenzielle Vorleistung, damit Kooperation entstehen kann. Hauptgrund ist die menschliche Neigung, Gleiches mit Gleichem zu vergelten – die Reziprozität: Wenn wir uns gut behandelt fühlen, revanchieren wir uns entsprechend. Das Problem: Dieses Muster funktioniert auch umgekehrt. Werden Menschen schlecht behandelt, dann behandeln sie andere Menschen ebenfalls schlecht. Zwtl.: Misstrauen senkt die Arbeitsleistung Für die Beziehung zwischen Management und Mitarbeitern eines Unternehmens sind Erkenntnisse wie diese von hoher Relevanz. So kann sich etwa ein Übermaß an Misstrauen gegenüber Mitarbeitern auf deren Arbeitsergebnisse auswirken. Kosfeld zeigte das in einer Studie, die er gemeinsam mit dem Verhaltensökonomen Armin Falk durchgeführt hatte: Mitarbeitende, denen Chefs Vertrauen entgegenbringen, engagieren sich deutlich mehr als solche, deren Arbeitseinsatz penibel kontrolliert wird. Sein Fazit: Gute Führung bedeutet, eine Vertrauenskultur zu schaffen. Manchen Managern fällt das schwer. Vertrauen lässt sich nur mittelbar und über lange Zeit aufbauen und geht extrem schnell verloren. Es gehe darum, Wege zu finden, um Vertrauensbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit herzustellen, denn nur auf diesen Grundlagen kann Vertrauen letztendlich entstehen. Oder wie Michael Kosfeld zum Abschluss sagte: „Wer nie vertraut, wird nie einem vertrauenswürdigen Menschen begegnen“ Zwtl.: Save the date: 07. November 2018 Das nächste Treffen des „Vienna Behavioral Economics Network“ findet am 07. November 2018 statt. Als Keynote-Speaker wird Matthias Sutter, einer der führenden Verhaltensökonomen im deutschsprachigen Raum, zum Thema „Matthias Sutter: Die Entdeckung der Geduld – Ausdauer schlägt Talent“ sprechen. Infos und Anmeldung unter: [http://vben.at/] (http://vben.at/) Zwtl.: Über das Vienna Behavioral Economics Network Um die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mit Interessierten zu teilen, wurde das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) gegründet. Es ist eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßig werden dort Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen bei der praktischen Anwendung und evidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragen präsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschaftler, Studierende und natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmen möchten. Weitere Bilder in der [APA Fotoservice-Galerie] (https://www.apa-fotoservice.at/galerie/14297) Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Eberhard Lauth | netzkundig.com Mariahilfer Straße 101/Top 21 A-1060 Wien Tel: +43.720.513275 Email: eberhard.lauth@netzkundig.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19039/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** Original-Content von: Vienna Behavioral Economics Network (VBEN), übermittelt durch news aktuell

