London (ots/PRNewswire) – Zertifizierung nach BS 10012 – dem Standard für Informationsmanagement personenbezogener Daten Microland, ein Beschleuniger des digitalen Wandels, hat heute gemeldet, dass es den BSI-Zertifizierungsaudit nach dem Standard BS 10012 für Informationsmanagement personenbezogener Daten sowie den Überwachungsaudit für ISO 27001:2013 und ISO 20000-1:2011 erfolgreich bestanden hat. Das British Standards Institute (BSI), die nationale Normungsorganisation des Vereinigten Königreichs, hat Microlands Serviceprozesse nach diesen globalen Standards zertifiziert. Die Zertifizierung nach BS 10012 bedeutet, dass Microlands Servicezentren die Konformität mit der DS-GVO und weiteren anwendbaren Datenschutzgesetzen effektiv gewährleisten können. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg ) In diesem Jahr wurde die Zertifizierung auf die neuen digitalen Hubs in Birmingham und Pune ausgeweitet. Microlands digitaler Hub in Birmingham wurde darüber hinaus nach Cyber Essentials (CES) und Cyber Essentials Plus (CES+) zertifiziert. Dies geschah nach einer unabhängigen Prüfung von Microlands Leistung bei der Computer- und Netzsicherheit (https://www.microland.com/digital/services/cyber-security) durch technische Experten. „Microlands Risk & Compliance Team hat ein ausgereiftes Framework zur periodischen Prüfung und Validierung anwendbarer Auflagen, um die fortgesetzte Konformität und Effektivität unseres integrierten Managementsystems sicherzustellen. Mit jeder neuen Zertifizierung untermauern wir unsere Verpflichtung zum erstklassigen Kundenservice“, sagte Sudhir C, Global Head – Risk & Compliance, Microland Limited. „BSI und Microland kooperieren seit über zehn Jahren. Microland hat ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach dem Standard ISO 27001:2013, ein IT-Servicemanagementsystem nach dem Standard ISO 20000-1:2011 und jetzt ein Informationsmanagementsystem für personenbezogene Daten nach dem Standard BS 10012:2017 implementiert, das jetzt von BSI zertifiziert wurde. Das Microland-Team hat konsistent bewiesen, dass es die globalen Standards und Auflagen durchsetzt, und diese in seine Kultur eingebettet. BSI hat außerdem Microlands Zentrum in Birmingham nach Cyber Essentials und Cyber Essentials Plus zertifiziert. BSI ist stolz darauf, Microlands Verpflichtung zur Spitzenleistung zu unterstützen, und wünscht dem aufstrebenden Beschleuniger des digitalen Wandels viel Erfolg“, sagte Nagendra Venkobarao, AVP, BSI India. Informationen zu Microland: Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung des digitalen Wandels, damit sie auf einem soliden Fundament ihren Kunden zum Geschäftserfolg verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore (Indien) beschäftigt mehr als 3.800 Fachkräfte in seinen Niederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien in Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.microland.com Pressekontakt: für Medien: Arun Kiran R Head Public Relations arunkr@microland.com Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell

