Brandschutzklappen im Atomkraftwerk werden ausgetauscht Bei Arbeiten im derzeit vom Netz genommenen Atomkraftwerk Brokdorf haben Spezialisten unzureichende Verstärkungsbleche an drei Brandschutzklappen im Lüftungssystem festgestellt. Trotzdem sei die Schließfunktion der Klappen gewährleistet gewesen, teilte das für Atomaufsicht zuständige Energieminister

St. Pauli reist mit personellem Notstand nach Aue Fußball-Zweitligist FC St. Pauli blickt dem Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Erzgebirge Aue mit großen Verletzungssorgen entgegen. "Mittlerweile fehlen 15 Spieler, von denen die meisten vor der Winterpause nicht mehr zurückkommen werden", beklagte Trainer Jos Luhukay bei einer Presse

SC Weiche Flensburg 08 gegen TSV Havelse: Bleibt Weiche Flensburg auf der Erfolgsspur? Am Samstag trifft Weiche auf Havelse. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Während der SC Weiche Flensburg 08 nach dem 4:1 über den HSC mit breiter Brust antritt, musste sich der TSV Havelse zuletzt mit 1:2 geschlagen geben. Im Hinspiel hatte Weiche Flensburg die Nase vorn und verbuchte einen 2:0-Sieg. Anmerkun

HSV-Stiftung will 846 Weihnachtswünsche erfüllen Rekord beim "Hamburger Weg": Bei der Stiftung des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV sind 846 Weihnachtswünsche bedürftiger Kinder und Jugendlicher aus der Hansestadt eingegangen. So viele Wünsche hatte es in den vergangenen elf Jahren der Aktion, in denen der "Hamburger Weg" Weihnachtsgeschenke ver

Zwei Frauen sterben bei Brand in Einfamilienhaus in Rissen Zwei Frauen sind bei einem Brand eines Einfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Rissen ums Leben gekommen. Anwohner hatten am Donnerstagvormittag Flammen im Hauses gesehen und die Feuerwehr alarmiert, wie ein Sprecher sagte. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, habe das Gebäude bereits gebrann

Weniger Urlauber, mehr Übernachtungen in Schleswig-Holstein Weniger Gäste haben im September Schleswig-Holstein besucht. Die Zahl der Touristen sank im Vorjahresvergleich um 1, 3 Prozent auf 876 000 Übernachtungsgäste, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Parallel stieg aber die Anzahl der gebuchten Übernachtungen um 1, 1 Prozent auf gut 3, 6 Mill

Speed-Dating mit Robotern: Hamburger KI-Tage gestartet Mit einem Speed-Dating zwischen Mensch und Roboter ist am Donnerstag eine Veranstaltungsreihe zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der Hamburger Zukunftswerkstatt "Hammerbrooklyn-Digitalcampus" gestartet. Experten befassen sich dort in den kommenden Tagen mit den Veränderungen und Chancen durch

Trainer Fiel freut sich auf Wiedersehen mit Ex-Coach Hecking Dynamo Dresdens Cristian Fiel blickt mit Vorfreude auf das Duell mit seinem ehemaligen Trainer Dieter Hecking. "Ich hatte als Spieler eine tolle Zeit mit ihm, und deswegen freue ich mich, ihn wiederzusehen", sagte der 39 Jahre alte Trainer des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag. Fiel spielte von 20

KSV Holstein Kiel II gegen Hamburger SV II: KSV Holstein Kiel II: Drei Punkte sollen her Die Zweitvertretung der KSV Holstein Kiel will im Spiel gegen die Reserve des HSV nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Die fünfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Holstein Kiel II gegen Oldenburg. Der Hamburger SV II erntete am letzten Spieltag nichts und g