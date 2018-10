“Zum Bilderbogen”

„Mike Dee’s Original Kultshow“ (das große Show- & Tanzvergnügen) In der Nacht von Samstag auf Sonntag 27./28. Oktober 2018 tobte im Kröger’s Gasthaus in Hamburg-Lemsahl der Bär, denn „Mike Dee’s Original Kultshow“ gastierte dort erneut. Schon mehr als 28 Jahre präsentiert der Lübecker Moderator Mike Dee seine eigene Live-Musik-Show, die sich großer Beliebtheit bei Jung und Alt erfreut, erfolgreich in ganz Norddeutschland und machte nun Station in Hamburg.Selbst aus dem 527 Km entfernten Breda in den Niederlanden (wir sagen Holland), kamen eine stattliche Anzahl Musikfreunde angereist. Die Sängerin Tina van Beeck kam mit ihrem Ehemann, ihrem Vater und 6 Freunden, worunter auch der ehemalige Sänger Ben Benson war, der die Show privat als Gast genoss. Tina van Beeck präsentierte niederländische und internationale Songs.

Den Stimmungssong “Ik Ben Met Jou Niet Getrouwd“ (Ich Bin Mit Dir Nicht Getraut – verheiratet), musste sie mehrmals in der Nacht singen und das Publikum tanzte und sang fröhlich mit. Als Überraschung sang sie den deutschen Titel von Helene Fischer „ Nur Wer Den Wahnsinn Liebt“, der mit ihrem Akzent besonders sympathisch klang.

Ome Piet, sang den Titel „Jenny, Jenny“ und bekannte holländische Stimmungslieder.

Jan Hayston bereicherte mit seinen Cliff Richards und Country-Songs den Abend.

Aus seiner Longplay-CD sang er die passenden Titel “Ab Ins Wochenende“ und “Du Machst Mir Gute Laune“.

Es wurde reichlich getanzt, mitgesungen und applaudiert.

Schlager und Pop gab es von Nina la-Vida. “Schuld War Nur Der Bossanova“. Sie spielte schon die PYROMELLA bei TABALUGA. Ihr aktueller Titel „La Vida“ kam beim Publikum super an und brachte Urlaubsstimmung.

Dann erschien der Überraschungsgast des Abends: Barry Lane, gerade von einer Konzertreise und Musikaufnahmen aus Rumänien zurückgekehrt, präsentierte er den Song “Journey To The Moon“. Dieser von ihm geschriebene Titel aus dem Jahr 1986 kam jetzt als 2018er Remake u.a. von ZYX Music auf den europäischen Markt. Ebenfalls neu aufgenommen, hat Barry Lane erneut ein Lied aus dem Repertoire von Roy Black zeitgemäß arrangiert: “In Japan Geht Die Sonne Auf“, welches in dieser Version auch guten Anklang bei der Partygesellschaft fand! Im Jahr 2011 stellte Barry Lane seine CD “Ich Denk An Dich, Roy !“ in Mike Dee’s ORIGINAL KULTSHOW“ vor. Barrys Tochter Belinda (21) fand den Abend sehr amüsant und freute sich, mit ihrem Vater einen so tollen Abend verbringen zu können.

Der Sänger und Tontechniker Marco Riccardo wurde während der Veranstaltung besonders gelobt. Es gab von ihm noch bis in den frühen Morgen flotte Tanz-Musik vom Plattenteller.

Ein alter Freund von Mike Dee, der italienische Sänger Tony Mazara, verweilte den ganzen Abend im Kröger’s Gasthaus und lauschte den Klängen seiner Kollegen.

Auch im nächsten Jahr wird diese beliebte Show wieder im Kröger´s Gasthaus zu erleben sein!

Infos gibt es unter: www.mike-dee.de und www.kroegers-gasthaus.de

Fotos und Text: Holger Kasnitz