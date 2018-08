New York (ots/PRNewswire) – –Mimeo Photos (https://www.mimeophotos.com/), eine macOS-Erweiterung für Fotobücher, Grußkarten und Kalender, gab heute die Einführung der identischen Designmotive, Produktsets und Vorlagen bekannt, die Apple Photos derzeit seinen Kunden bereitstellt. Apple verfügt seit vielen Jahren über eine Partnerschaft mit Mimeo zur Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Fotoprojekten für seine weltweiten Kunden. Apple gab kürzlich die Einstellung seiner Fotodruckdienste bekannt und hob nun Mimeo Photos als eine der ersten Erweiterungen für bestehende macOS-Benutzer hervor. „Dies ist eine echte Chance für uns, da wir bereits von Anfang an als eine bekannte Erweiterung von Apple Photos erfolgreich waren“, sagte John Delbridge, CEO von Mimeo (https://www.mimeo.com/). „Wir sind hoch erfreut, dass wir zusätzlich zu unserer starken Kundenbasis in den USA einen Anstieg der Nachfrage aus Ländern wie Australien und Japan verzeichnen können.“ Die Qualität von Apple und mehr Unter Beibehaltung derselben Motive, Buchformate, Materialien und Druckqualität, die Benutzer von Apple bereits kennen und lieben gelernt haben, bietet Mimeo Photos nun zusätzliche Features, die allen gestalterischen und kreativen Anforderungen gerecht werden. Tools von Mimeo Photos bieten Benutzern zahlreiche Möglichkeiten: – Einfaches Beschneiden und Verschieben von Fotos mithilfe von Transformationswerkzeugen – Erstellen personalisierter Textelemente in zahllosen Schriftarten, -farben und -größen – Hinzufügen von Farben zu Seiten mit verschiedenen Hintergrundmotiven – Auswahl aus einem vielfältigen Angebot von Layouts Mimeo Photos bietet eine umfassende Bibliothek von kreativen voreingestellten Motiven, zu denen auch gut bekannte Apple Motive gehören. Durch die Möglichkeit, diese Motive anzupassen bzw. Motive von Grund auf mit unbegrenzter Flexibilität zu gestalten, ist der Kreativität von Benutzern keine Grenzen gesetzt. Mimeo Photos ist im macOS App Store als kostenloser Download (https://itunes.apple.com/us/app/mimeo-photos/id1282504627?mt=12) weltweit verfügbar. Geschäftliche Anfragen: Sean Doherty +1-917-289-3056 sdoherty@mimeo.com Pressekontakt: Robert Byrne +1-917-289-3081 rbyrne@mimeo.com Informationen zu Mimeo Photos: Mimeo Photos ermöglicht Apple macOS-Benutzern die Erstellung qualitativ hochwertiger Fotobücher, Grußkarten und Kalender unter Verwendung einer Vielzahl von anpassbaren Motiven, Layouts und Größen direkt im Ökosystem von Apple. Als langjähriger Partner von Apple für Druckdienste hat Mimeo Photos dieses Kernangebot erweitert, um den kreativen und gestalterischen Anforderungen aller Kunden gerecht werden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.MimeoPhotos.com Logo – https://mma.prnewswire.com/media/725979/MimeoPhotos_Logo.jpg Original-Content von: Mimeo Photos, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de