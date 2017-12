Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) – 24×7 Center bringt erfolgreiches Infrastructure Management Services-Modell näher an nordamerikanische Kunden heran Mindtree (http://www.mindtree.com), ein globaler Dienstleister im Bereich digitaler Wandel und Technologie, gab heute die Eröffnung seines ersten nordamerikanischen Network Operations Center (NOC) in Scottsdale (Arizona) bekannt, um seine wachsende Infrastructure Management Services-Sparte zu unterstützen. Das neue Center basiert auf dem erfolgreichen NOC-Modell des Unternehmens an den Standorten Chennai und Bangalore. Mindtree ist damit in der Lage, seinen Kunden eine breitere Angebotsvielfalt sowie erstklassigen Support für IT-Anwendungen und Infrastruktur anbieten. (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 ) Für 24×7-Support wird der Standort in drei Schichten pro Schicht bis zu 30 Mitarbeiter beschäftigen. Das Center ist modernster Technik ausgestattet, um genaue Angaben zu Vorfällen, Netzwerkleistung und anderen kritischen Parametern in Echtzeit bereitzustellen. Das NOC in Scottsdale wird operativen Kundensupport für Infrastruktur und Anwendungen anbieten, beispielsweise Servicedesk, Fernüberwachung (Level 1, Level 2 und Level 3) und Management-Services. Wichtige Kunden aus dem Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor haben bereits Vereinbarungen mit dem NOC in Scottsdale getroffen. Mit dem neuen Standort kann Mindtree auch spezifische Complianceanforderungen erfüllen, z. B. wenn die Überwachung zwecks Sicherheitsüberprüfung innerhalb der USA und von US-Staatsbürgern durchgeführt werden muss. „Dieses Center ist auf dem neuesten Stand der Technik und verkürzt die Wege zu unseren strategischen Kunden. Mit diesem NOC bauen wir auf unserem „Follow the Sun“-Modell auf, bei dem der Support für maximale Reaktionsfähigkeit zwischen Standorten in verschiedenen Zeitzonen für den Kunden praktisch unmerklich weitergegeben wird“, sagte Paul Gottsegen, CMO und Americas Region Head bei Mindtree. „Außerdem können wir in den USA Level-3-Support anbieten und haben eine landseitige technische Präsenz für Standortverfügbarkeit.“ Mindtree baut seine lokalen Kundenserviceleistungen und landseitige Bereitschaft in den USA weiter aus, unter anderem durch strategische Investitionen wie die Lancierung seines ersten internationalen Digital Pumpkin Innovation Hub in New Jersey, das seit September in Betrieb ist. Die Eröffnung des NOC in Scottsdale steht in Einklang mit Mindtrees aktuellen Initiativen für eine engere Zusammenarbeit und Innovationspartnerschaft mit Kunden auf dem US-Markt. Diese Investitionen zielen darauf ab, den technologischen Wandel bei Initiativen für operativen Betrieb und Geschäftswachstum anzutreiben. Weitere Informationen zu Mindtrees Infrastructure Management Services finden Sie auf der Mindtree-Website (https://www.mindtree.co m/services/infrastructure-management-services?utm_source+PR&utm_mediu m+PR&utm_campaign=Mindtree_Launches_US_Network_Operations_Center). Informationen zu Mindtree Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein Dienstleister für digitalen Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter dem Motto „Born digital“ verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsere tiefe Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten — wir sind dafür der richtige Partner. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com. Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber. Pressekontakt: erhaltenSie von: Indien Siddhartha Tanti Genesis Burson-Marsteller +91-99863-62435 Siddhartha.tanti@bm.com USA Erik Arvidson Matter Communications +1-978-518-4542 earvidson@matternow.com Europa Imogen Nation Hotwire +44-20-7608-4675 imogen.nation@hotwirepr.com Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de