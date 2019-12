Mit Automatisierung den Arbeitsplatz sicherer machen – die Vorteile des automatisierten Arbeitsplatzes im Überblick! Die Automatisierung hat mittlerweile Einzug in vielen Unternehmen hierzulande gehalten. So hat sich die Arbeitswelt vor allem in der industriellen Fertigung massiv verändert. Vereinfachte Arbeitsprozesse, die Vernetzung von verschiedenen Unternehmensbereichen und die erhöhte Flexibilität erlauben es immer mehr Unternehmen in Deutschland von dem Wandel im Industriebereich zu profitieren. Die Produktivität in vielen Unternehmen wurde deutlich verbessert. Ebenso ist es gelungen den Arbeitsbereich für Mitarbeiter deutlich sicherer zu gestalten. Die Automatisierung im Industriebereich hat es möglich gemacht eine Vielzahl von Arbeitsprozessen für Mitarbeiter deutlich zu vereinfachen und dadurch erheblich sicherer zu gestalten. Somit hat die künstliche Intelligenz entgegen aller Befürchtungen von Arbeitnehmern dafür gesorgt die Sicherheit am Arbeitsplatz deutlich zu verbessern. Auch das Stress-Level für Mitarbeiter im Industriebereich ist durch die veränderten Ansprüche bei vielen Arbeitsprozessen deutlich gestiegen. Damit hat die Automatisierung anders als von vielen Wirtschaftsexperten dafür gesorgt das Arbeitsklima in vielen Industriesektoren zu optimieren.

Ebenso haben automatisierte Arbeitsprozesse bis heute mehr Arbeitsplätze geschaffen, als vernichtet. Roboter und intelligente Fertigungsabläufe sind daher keinesfalls ein Konkurrent für die menschliche Arbeitskraft. Im Gegenteil die Automatisierung hat für eine Verbesserung auf vielen Ebenen für Arbeitnehmer in der industriellen Fertigung gesorgt.

Welche Vorteile sich für Mitarbeiter durch die Zunahme von automatisierten Arbeitsabläufen ergeben haben, wird im Folgenden erklärt. Dabei haben wir besonders die verbesserte Sicherheitslage in körperlich anspruchsvollen Berufen unter die Lupe genommen.

Nachfrage für Automations- und Steuerungselemente gestiegen

Um nicht den Anschluss an die Konkurrenz aus dem Ausland zu verlieren, rüsten immer mehr Unternehmen in Deutschland auf. Die Industrie 4.0 wird in immer mehr Unternehmen in Deutschland zu einem wichtigen Thema und hat dafür gesorgt die Produktivität auf neues Level zu heben. So verwundert es nicht, dass z.B. der Distributor RS Components mit einer gestiegenen Nachfrage für Automations- und Steuerungselemente konfrontiert ist. In den vergangenen zehn Jahren haben viele Unternehmen den Wandel der Digitalisierung auch für das eigene Unternehmen genutzt. Nun ist es möglich hochkomplexe Arbeitsabläufe einfacher zu steuern und einen besseren Überblick von der Fertigung in vielen Industrieunternehmen zu sorgen. Wer sich für die Zukunft aufstellen möchte, setzt den Fokus auf intelligente Fertigungslösungen, die dazu beitragen Arbeitskräfte zu entlasten und die Produktivität in einem Unternehmen massiv zu erhöhen. So ist die Automatisierung im Industriebereich in Deutschland längst kein Zukunftsthema mehr, sondern betrifft die Gegenwart vieler Unternehmen.

Sicherheitslage wird durch die Automatisierung deutlich erhöht

Während vor ein paar Jahren einige Arbeitsabläufe in der Industrie noch mit einer großen Verletzungsgefahr für Mitarbeiter verbunden war, schafft es die Automatisierung heutzutage dafür zu sorgen eine Menge Arbeitsschritte deutlich sicherer zu gestalten. Von der Autoindustrie bis zur Produktion von Lebensmitteln ist es gelungen Unternehmensprozesse zu vereinfachen und den Arbeitsaufwand von Mitarbeitern enorm zu verringern. Mitarbeiter müssen oftmals nur noch Fertigungsprozesse überwachen. Dadurch ist es ebenfalls gelungen die Fehler-Quote in Unternehmen deutlich zu senken. Die veränderten Bedingungen haben allerdings auch dazu geführt, dass viele Mitarbeiter mit neuen Aufgabenbereichen konfrontiert wurden. So liegt es an den Unternehmensführern auch die Mitarbeiter für die Zukunft der industriellen Fertigung aufzustellen.