Mit Frauen der Lübecker Bürgerschaft am 23.2. im Gespräch – Frauen, die Fragen zu kommunal- und frauenpolitischen Themen in Lübeck haben oder einfach nur Frauen aus der Lübecker Bürgerschaft kennenlernen wollen, können am Donnerstag, den 23. Februar 2017 zwischen 18:30 – 19 Uhr ins Rathaus der Hansestadt Lübeck, Breite Str. 62, kommen.

In der Pause der Sitzung der Bürgerschaft stehen diesmal Antje Jansen (GAL) und Ursula Wind-Olßon (CDU) für Gespräche mit Frauen zur Verfügung. Es ist bereits das 16. offene Treffen zwischen Bürgerinnen und Frauen der Bürgerschaft. Weitere Treffen sind geplant – mit Gesprächspartnerinnen unterschiedlicher Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, interessierte Frauen kommen einfach um 18:30 Uhr ins Foyer des Rathauses, wo Elke Sasse, die Lübecker Gleichstellungsbeauftragte, sie am Eingang in Empfang nehmen wird. Bei Rückfragen erreichen Sie das Frauenbüro unter der Telefonnummer 0451/122-1615.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Mehr Vielfalt in die Kommunalpolitik – Frauen sind dabei“. Weitere Veranstaltungen, wie z. B. die Frauen-Bürgerschaft werden von einer Gruppe interessierter Lübeckerinnen mit vorbereitet. Nächstes Treffen des „Forums Frauenbürgerschaft“ ist am Dienstag, den 28. Februar um 19 Uhr in der Marlesgrube 49-51.