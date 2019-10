Kiels Handballer besiegen Aufsteiger Nordhorn 31:23 Der THW Kiel hat den nächsten Schritt in Richtung Tabellenspitze der Handball-Bundesliga gemacht. Der Rekordmeister gewann am Donnerstag sein Heimspiel gegen den Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen 31:23 (14:13). Mit jetzt 12:2 Punkten verbesserten sich die "Zebras", die eine Partie weniger ausgetragen h

Mahnwache vor Synagoge: Bischöfin ruft zu Solidarität auf Mit einer Mahnwache vor der Lübecker Synagoge haben am Donnerstag zahlreiche Menschen der Opfer des Anschlags von Halle gedacht. Unter den Teilnehmern der Mahnwache, zu der die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Lübeck aufgerufen hatte, war auch die Landesbischöfin der Evangelisch-L

Kiel spielt 1:1 bei Europa-League-Teilnehmer Wolfsburg Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat in der Länderspielpause einen Achtungserfolg erzielt. Beim Europa-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg spielten die Kieler am Donnerstag in einem Testspiel 1:1 (1:0). Salim Khelifi brachte die Mannschaft von Ole Werner in der 24. Minute per Foulelfmeter in Führung. S

Autos auf Parkplatz am Fähranleger in Nordstrand beschädigt 19 Fahrzeuge sind in der Nacht zu Donnerstag auf dem Parkplatz des Fähranlegers in Nordstrand beschädigt worden. Unbekannte schlugen an einem Teil der parkenden Autos die Scheiben ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Aus vier Fahrzeugen stahlen die Täter außerdem Wertgegenstände. Bei zwei P

Flensburg: Polizei stellt 53 gestohlene Fahrräder sicher Die Bundespolizei hat einen Lieferwagen aus Dänemark gestoppt. In der Nähe von Flensburg entdeckten sie in dem Wagen Dutzende gestohlene Fahrräder. Der Wert des Fundes liegt im fünfstelligen Bereich. Im Kofferraum eines aus Dänemark kommenden Kastenwagens haben Bundespolizisten am Mittwoch nahe Fle

Remis gegen Senegal: Brasiliens Superstar Neymar absolviert 100. Länderspiel Singapur (dpa) - Brasiliens Superstar Neymar hat den Sprung in den illustren Club der 100er geschafft und damit einen weiteren Meilenstein in seiner Erfolgskarriere erreicht. Beim 1:1 (1:1) im Freundschaftsspiel gegen Senegal absolvierte der 27 Jahre alte Stürmer des französischen Fußball-Meisters P

Rot-Schwarz-Grün: 8500 Polizisten für Brandenburg angepeilt Um für mehr Sicherheit zu sorgen, will die geplante rot-schwarz-grüne Regierungskoalition die Zahl der Polizisten in Brandenburg aufstocken. Bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und Grünen bahnt sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an, dass das Ziel von mindestens 8500 aus d

Literaturpreisträgerin erhielt schon Usedomer Literaturpreis Heringsdorf (dpa/mv) - Die Usedomer Literaturtage haben der Polin Olga Tokarczuk zum Literaturnobelpreis gratuliert. Die heute 57-Jährige habe bereits 2012 den Usedomer Literaturpreis erhalten, teilten die Organisatoren am Donnerstag in Heringsdorf mit. Die damalige Jury habe die Autorin für ihr "bi

65-Jähriger stirbt nach Rettung aus der Havel Knapp zwei Wochen nach seiner Rettung aus der Havel ist ein 65-Jähriger gestorben. Er sei am Mittwoch in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei am 27. September mit seinem Auto rückwärts von seinem Grundstück in Rathenow (Havelland)