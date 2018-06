London (ots/PRNewswire) – Concierge Auctions wird das Chateau de Bavois verkaufen, ein vollständig renoviertes Anwesen aus dem 14.Jahrhundert, das sich im Kanton Waadt, Schweiz, nördlich des Genfer Sees befindet. Das große Anwesen, ehemals Sitz von Graf Peter dem II. von Savoyen, dem adeligen Besitzer des historischen Savoy Palace in London, wurde vollständig renoviert. Dabei blieben viele einzigartige Details der damaligen Epoche erhalten, einschließlich eines unterirdischen Geheimtunnels. Das Anwesen war ursprünglich mit 18 Millionen Schweizer Franken gelistet und wird am 28. Juni im Rahmen einer Live-Auktion ohne Mindestgebot an den Höchstbietenden verkauft. Das Schloss befindet sich auf einem Hügel in Plain de L’Orbe, Bavois, und bietet alle Ausstattungen einer mittelalterlichen Adelsresidenz, darunter einen Ritter-Bankettsaal, einen Weinkeller mit Doppelgewölbe und Rundtürme. Die Hauptresidenz umfasst 800 Quadratmeter Wohnbereich mit zwei Appartements, Empfangsräumen, Gästeräumen und einer großen historischen Küche. Ein Geheimtunnel führt zum benachbarten landwirtschaftlichen Anwesen, das sich über drei Stockwerke erstreckt, 1.265 Quadratmeter Wohnfläche mit sechs Appartements, einem Speisesaal und mehreren Empfangsbereichen umfasst und Platz für bis zu 200 Gäste bietet. Auf den atemberaubenden Ländereien. die mehr als neun Acre (3,6 Hektar) umfassen, befinden sich ein Swimming-Pool, eine Scheune und Stallungen, weitere Außengebäude und eine Tiefgarage für sechs Autos. Die französischsprachige Gemeinde Bavois bietet eine reiche Vergangenheit und ein lebendiges Kulturleben. Die Stadt Lausanne ist mit dem Auto in 20 Minuten und der Flughafen Genf in nur einer Stunde erreichbar. Die international bekannten Skigebiete der Alpen können zwei Stunden erreicht werden. Charlie Smith, europäischer Berater für Concierge Auctions, meint hierzu: „Nach dem erfolgreichen Auktionsverkauf des Chateau de Promenthoux im September, einem Anwesen, das einen Rekordpreis erzielte, freuen wir uns, wieder ein Objekt in der Schweiz zu verkaufen und das schöne und bedeutende Chateau de Bavois vorzustellen. Der Käufer wird nicht nur ein Schloss mit historischer Bedeutung erwerben, sondern auch das benachbarte landwirtschaftliche Anwesen, das die idealen räumlichen Voraussetzungen für Veranstaltungen oder eine Stiftung bietet. Das Objekt ist Montag bis Samstag von 13:00 bis 16.00 sowie sonntags nach Terminvereinbarung für Vorbesichtungen geöffnet. Unter www.conciergeauctions.com können Sie Besichtigungstermine vereinbaren oder sich für den Verkauf anmelden. Pressekontakt: Alice Lacey alice@relevanceinternational.com +442038688700 Original-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de