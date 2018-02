Wuxi, China (ots/PRNewswire) – Wuxi Suntech Power Co., Ltd. („Suntech“) hat heute erklärt, dass seine polykristallinen 295/290-W-Module mit Half-Cut-Technologie ab sofort in Europa verkauft werden. Das Modul mit Half-Cut-Technologie bietet gegenüber herkömmlichen Modulen deutliche Vorteile hinsichtlich Systemanwendungen. Dank Half-Cut-Technologie kann die Modulleistung im Vergleich zu herkömmlichen Modulen um 5 bis 10 W gesteigert werden, was die Moduleffizienz verbessert und gleichzeitig die Systemkosten reduzieren kann. Zudem wird durch die fortschrittliche Technologie der Solarzellenstrom gegenüber der herkömmlichen Bauart um 50 % und die Betriebstemperatur der Solarzellen um 20~25ºC reduziert. Darüber hinaus wird im Hybridmodus (Serienschaltung nach Parallelschaltung) dem Hotspot-Effekt entgegengewirkt. Die Zelle mit Half-Cut-Technologie ist kleiner als die herkömmliche Zelle. Dies bedeutet, dass bei Brüchen durch externe Krafteinwirkung die beschädigte Fläche ebenfalls kleiner ist. Gleichzeitig optimiert das verteilte Anschlusskastendesign die komplexe Standardschaltung, und eine Überkreuz-Installation kann den Leistungsverlust weiter eindämmen. Laut Prognosen soll die weltweit installierte PV-Kapazität 2018 erstmals 100 GW übersteigen. Für den europäischen Markt (weiterhin der weltweit führende Markt für PV-Produkte) wird eine Wachstumsrate von 35 % vorausgesagt. „In den vergangenen 18 Jahren hat Suntech wegweisende technologische Innovationen hervorgebracht und für seine globalen Partner hochqualitative und kosteneffektive Produkte entwickelt. Vor kurzem haben wir bei VDE ein Qualitätsprüfungszertifikat in Auftrag gegeben (VDE-QT), und bei der Serienproduktion führen wir quartalsweise strenge Qualitätskontrollen durch. Gleichzeitig gibt Suntech auf seine Produkte 12 Jahre und auf die lineare Leistung 25 Jahre Garantie, mehr als jeder Mitbewerber und rückversichert bei der weltweit führenden Rückversicherungs-Gesellschaft — Munich Re“, sagte Shuangquan He, President von Suntech. Suntech ist eine Größe auf dem PV-Markt und überzeugt durch zuverlässige Produkte und fortschrittliche Technologie. Suntech ist seit 2001 auf dem europäischen Markt präsent und hat sich in den zurückliegenden 18 Jahren dank der ausgezeichneten Erfolgsbilanz seiner Produkte einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Um die Betreuung unserer europäischen Kunden zu verbessern, haben wir 2016 Suntech Deutschland GmbH gegründet, um diesen Kundenkreis mit WEEE-Lösungen zu versorgen. Suntech wird auch weiterhin unermüdlich daran arbeiten, seinen Kunden hochwertige Produkte und umfassende Dienstleistungen bereitzustellen. Informationen zu Suntech Wuxi Suntech, ein weltweit führender Hersteller von Solar-Photovoltaikprodukten, ist auf F&E und Produktion von kristallinen Silizium-Solarzellen und -Modulen spezialisiert. Das 2001 gegründete Unternehmen verkauft seine Produkte in mehr als 80 Ländern und Regionen rund um den Globus. Das Unternehmen arbeitet unermüdlich an der Verbesserung des Umwandlungswirkungsgrads seiner Produkte. Es investiert massiv in die F&E neuer Technologien, optimiert Fertigungstechniken und liefert kompromisslose Qualität bei Photovoltaikprodukten, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz auszeichnen. Durch technischen Vorsprung und hochmoderne Fertigungsmethoden wird die Netzparität bei der photovoltaischen Stromerzeugung aktiv vorangetrieben. Das Unternehmen kann auf 24 Jahre Erfahrung bei verteilten Projekten in ausländischen Märkten zurückblicken. „Suntech Yijia“, die verteilte PV-Marke von Wuxi Suntech, will Tausende Haushalte an das umweltfreundliche Energienetz anschließen. Das Unternehmen ist seiner anfänglichen Mission treu geblieben und scheut keine Mühen, um mit sauberer und unerschöpflicher, natürlicher Sonnenenergie Licht in jede Ecke der Welt zu bringen. Pressekontakt: Ling Cao 86-135-8500-8578 lcao@suntech-power.com Original-Content von: Wuxi Suntech Power Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell

