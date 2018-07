Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) – Im Rahmen des Vierteljahresberichts von Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) zum zweiten Quartal 2018, der am Mittwoch, 25. Juli 2018 veröffentlicht wird, sind Sie eingeladen, die Telekonferenz, die am Donnerstag, 26. Juli 2018 um 11 Uhr ET live übertragen wird, anzuhören. Mohawk Industries, Was: Inc. Telefonat zum Vierteljahresbericht des zweiten Quartals 2018 26. Juli 2018 Wann: 11 Uhr ET www.mohawkind.com Wo: Wählen Sie „Investor Information“ im Menü der Startseite Live über das Wie: Internet – loggen Sie sich einfach in die o.g. Internet-Adresse ein oder Live Telekonferenz: Wählen Sie 1-800-603-9255 (USA/Kanada) Wählen Sie 1-706-634-2294 (international) Wählen Sie 1-253-237-1879 (international) Konferenz-Kennnummer: 1166308 Mohawk Industries ist der weltweit führende Bodenbelag-Hersteller, der Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerberäumen in der ganzen Welt schafft. Die Produktions- und Vertriebsprozesse von Mohawk sind vertikal integriert und bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichböden, Läufern und Vorlegern, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführende Innovation schafft Produkte und Technologien, mit denen sich unsere Marken auf dem Marktplatz abheben und allen Bedürfnissen bei der Renovierung und beim Neubau entsprechen. Unsere Marken gehören zu den angesehensten in der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den vergangenen zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichbodenhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und ist geschäftlich aktiv in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten. Sollten es Ihnen nicht möglich sein, zur anberaumten Zeit mitzuhören, so ist eine abhörbare Aufzeichnung des Telefonats bis zum 25. August 2018 verfügbar über die Website für Anlegerbeziehungen von Mohawk Industries, Inc. oder über die Telefonnummern 1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder 1-404-537-3406 (international/lokal), mit der Konferenz-Kennnummer 1166308. Pressekontakt: Mohawk Industries, Inc. Frank H. Boykin Chief Financial Officer 706-624-2695 Original-Content von: MOHAWK INDUSTRIES, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de