Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) – Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) veröffentlichte heute einen Reingewinn des dritten Quartals 2018 in Höhe von 277 Millionen USD sowie ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von 3,02 USD. Der bereinigte Reingewinn lag bei 246 Mio. USD und das EPS bei 3,29 USD, ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen. Dies entspricht einem Rückgang von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal 2018 auf 2,5 Mrd. USD, eine Steigerung um 4 % im Quartal bzw. 5 % bei konstanten Wechselkursen. Zum Vergleich die Zahlen für das dritte Quartal 2017: Nettoumsatz 2,4 Mrd. USD, Reingewinn 270 Mio. USD und EPS 3,61 USD bzw. bereinigter Reingewinn 281 Mio. USD und EPS 3,75 USD ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen. In den neun am 29. September 2018 endenden Monaten betrugen der Reingewinn 632 Mio. USD und das EPS 8,42 USD. Ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen lag der Reingewinn bei 735 Mio. USD und das EPS bei 9,80 USD, ein Rückgang um 4 % gegenüber dem bereinigten EPS der Neunmonatsperiode des Jahres 2017. In den neun Monaten des Jahres 2018 betrug der Nettoumsatz 7,5 Mrd. USD, eine Steigerung um 6 % gegenüber dem veröffentlichten Vorjahrsergebnis bzw. 2 % bei konstanten Wechselkursen. In der am 30. September 2017 endenden Neunmonatsperiode betrug der Nettoumsatz 7,1 Mrd. USD, der Reingewinn 731 Mio. USD und das EPS 9,77 USD. Ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen war der Reingewinn 763 Mio. USD und das EPS 10,19 USD. Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO, kommentierte das Ergebnis von Mohawk Industries im dritten Quartal wie folgt: „Im dritten Quartal konnten wir unsere Ziele nicht erreichen. Das Umsatzwachstum in allen Segmenten blieb hinter unseren Erwartungen zurück, Preissteigerungen hatten nicht den gewünschten Erfolg und die Inflation lag höher als in unseren Prognosen. Aufgrund von Engpässen bei Speditionen und höheren Kraftstoffpreisen zogen die Transportkosten stetig an. Um unsere Lagerbestände zu kontrollieren, musste im Berichtszeitraum die Produktion weiter zurückgefahren werden. Der LVT-Umsatz ist deutlich gewachsen, aber wir litten weiterhin an internen Produktionsengpässen. Des Weiteren wirkten sich ein Rückgang des Produktmix durch Kundennachfrage nach preisgünstigeren Produkten, mehr Konkurrenz durch Importe aufgrund des stärkeren US-Dollars und höhere Absatzmengen bei niederwertigen Produkten negativ auf unsere Margen aus. Die meisten unserer Märkte litten unter rückläufiger Nachfrage, Inflation und Preisdruck. Im Berichtszeitraum erhöhte sich der Umsatz durch die Akquisition von Godfrey Hirst um ca. 70 Mio. USD, obwohl der australische Markt aufgrund höherer Hypothekenzinsen, restriktiverer Geldvergabe und rückläufiger Exporte nach China schwächelte. Im Berichtszeitraum beliefen sich die Anlaufkosten in Zusammenhang mit neuen Kapitalprojekten wie geplant auf 20 Mio. USD.“ „In den USA experimentieren wir in den meisten Produktkategorien weiterhin mit der Preisgestaltung, um fortdauernde Inflationsdrücke abzufangen. Unser LVT-Umsatz wächst durch höhere interne Produktion und Beschaffungsprogramme. Wir kündigten Preissteigerungen bei Produkten an, die wir aus China importieren, um die neuen Strafzölle und weitere inflationäre Tendenzen weiterzugeben. Wir steigern unsere interne Speditionskapazität, um den Kundenservice zu verbessern und Kosten zu kontrollieren. Die meisten Regionen außerhalb der USA, in denen wir präsent sind, erleben eine gedämpfte Nachfrage, steigende Inflation und mehr Währungsdruck. Wir erhöhen die Preise, sofern es die Marktsituation erlaubt. Wir bringen innovative Produkte auf den Markt, bauen unser Vertriebssystem aus und senken die Kosten. Wir haben zahlreiche Investitionen in neue Produkte und geografische Regionen, die unterschiedlich weit vorangeschritten sind und zusammen ein Umsatzpotenzial von 1,2 Mrd. USD darstellen. In optimierter Form sollten sie vergleichbare Margen wie unser Bestandsgeschäft beitragen. Die folgenden Projekte laufen bereits: Rigid LVT und Premium-Laminat in den USA, Keramikfliesen in Mexiko sowie Rigid LVT, Teppichfliesen, Steinzeugplatten, technische Fliesen und Premium-Laminat in Europa. Weitere in Planung befindliche Projekte sind Quarz-Arbeitsplatten in den USA, Porzellanfliesen in Polen sowie Vinylböden und Premium-Laminat in Russland. Wir vertrauen auf Mohawks Position auf dem Weltmarkt. Unser Vorstand hat ein neues Programm zum Rückkauf von Unternehmensaktien im Wert von 500 Mio. USD beschlossen. Einerseits sehen wir Chancen für Investitionen und M&A; andererseits betrachten wir den Aktienrückkauf als ein attraktives Vorhaben.“ „In diesem Quartal ging der Umsatz unseres Global Ceramic Segments wie berichtet um 1 % zurück. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der vergleichbare Umsatz um 1 %. Die operative Marge lag bei ungefähr 13 %, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Inflation, Preisdrücken und rückläufigem Wachstum in den meisten unserer Märkte. Bei Keramikprodukten konnten wir in den USA mehr absetzen, während sich Preise, Mix und höhere Transportkosten negativ auf die Margen auswirkten. Das Keramiksegment in den USA ist weiterhin von verschärftem Wettbewerb durch Importe aufgrund des starken Dollars sowie dem Wachstum des LVT-Sektors beherrscht. Wir haben eine Preissteigerung angekündigt, um Frachtkosten aufzufangen, und wir haben weitere Maßnahmen ergriffen, um unseren Mix und unsere Margen zu verbessern. Wir erweitern unser Angebot an breiteren Fliesengrößen, technischen Porzellankollektionen und Steinzeugplattenprodukten. Das Produktangebot von Dal-Tile wird um ein kommerzielles LVT-Sortiment erweitert, ebenfalls prüfen wir verschiedene neue Innovationen, die durchschlagende Wirkung haben könnten, beispielsweise eine patentierte Technologie, um bei Keramikinstallationen Zeit und Kosten zu sparen, und ein patentiertes System für Dachpfannen aus Porzellan. Im Berichtszeitraum konnten wir in Nordamerika 15 % mehr Arbeitsplatten absetzen, wobei der Zuwachs bei Quarz am größten war. Unsere Produktion von Quarz-Arbeitsplatten in Tennessee soll im vierten Quartal anlaufen. Die Einfuhrzölle auf Quarz-Arbeitsplatten aus China sind um 44 % gestiegen, und wir haben Ausweichlieferanten in anderen Ländern gefunden. Obwohl der mexikanische Keramikmarkt in diesem Jahr schwächelt, konnten wir den Umsatz steigern, und wir haben unser Vertriebssystem ausgebaut und innovative Produkte auf den Markt gebracht. Die Margen in unserem europäischen Keramiksegment sind unter Druck, Grund dafür sind eine rückläufige Nachfrage der Industrie, Preisniveaus sowie steigende Inflation. Um dies zu kontrollieren, haben wir mehr differenzierte Kollektionen entwickelt und unser kommerzielles Angebot erweitert, um unseren Mix zu optimieren. Umsatz und Absatzmengen in unserem russischen Keramikgeschäft haben sich verbessert, wobei dies teilweise durch steigende Inflation aufgewogen wurde. Im Berichtszeitraum standen Kapazitätsengpässe unserem Wachstum in Russland im Weg, die wir jetzt erhöhen.“ „Am 15. Oktober unterzeichneten wir einen Kaufvertrag für Eliane, einer der größten Hersteller von Keramikfliesen in Brasilien. Der Kaufpreis lag bei ca. 250 Mio. USD. Brasilien ist weltweit der drittgrößte Markt für Keramikfliesen. Mit einem Jahresumsatz von ungefähr 215 Mio. USD ist Eliane führend bei Premium-Porzellan. Die Akquisition soll im vierten Quartal unter Dach und Fach sein.“ „Während des Quartals stieg der Umsatz unseres Flooring North America Segments wie berichtet um 2 %. Die operative Marge des Segments lag wie berichtet bei 9 % bzw. 10 % auf bereinigter Basis. Einflussfaktoren waren hier Inflation, geringere Produktionsmengen als prognostiziert und Anlaufkosten. Umsatz und Absatzmengen verbesserten sich nicht wie erwartet, und der Mix war rückläufig aufgrund höherer Nachfrage nach Polyesterteppich, Kundennachfrage nach preisgünstigeren Produkten und höherem Absatz von niederwertigen Produkten. Die Realisierung unserer Preissteigerungen hat länger gedauert und in dem Quartal nicht die Erwartungen erfüllt. Mit Beginn des vierten Quartals sehen wir, dass unsere Preissteigerungen verstärkt Wirkung zeigen. Während des Quartals blieb die Produktion unseres neuen LVT-Sortiments hinter den Erwartungen zurück, aber durch jüngste Verbesserungen konnten wir die Produktionsleistung um mehr als 30 % steigern. Für das Ende des vierten Quartals haben wir weitere Preiserhöhungen bei Teppichen angekündigt, um weiter anziehende Materialkosten aufgrund steigender Preise für Öl und Chemikalien aufzufangen. Im Berichtszeitraum war die Performance bei Produkten für Neubau- und Mehrfamilienobjekte am besten, wobei LVT seinen Siegeszug bei Bodenbelägen fortsetzte. Wir erwarten ein anhaltendes Wachstum bei LVT und erweitern unser Produktangebot mittels höherer lokaler Produktion und Kaufware. Die Produktion von Rigid LVT ist bei uns erfolgreich angelaufen, und die Markteinführung steht unmittelbar bevor. Unsere Umsätze im kommerziellen Segment haben sich im Laufe des Quartals verbessert, wobei deutlich mehr Hartböden als Teppich verkauft wurden. Wir sind im Begriff, mehrere Lager zusammenzulegen und zwei kostenintensive Fertigungsstandorte zu schließen, um effizienter zu wirtschaften.“ „In diesem Quartal stieg der Umsatz unseres Flooring Rest of the World Segments wie berichtet um 17 % bzw. bei konstanten Wechselkursen um 19 %. Die operative Marge des Segments lag wie berichtet bei 14 % bzw. 16 % auf bereinigter Basis. Einflussfaktoren waren hier höhere Preisniveaus sowie Verbesserungen bei Produktmix und Produktivität, wodurch Inflation und Anlaufkosten aufgefangen werden konnten. Die kürzliche Übernahme von Godfrey Hirst hat den Umsatz im Segment deutlich in die Höhe getrieben. Davor lag das Wachstum des Segments bei 4,6 %, eine Abschwächung gegenüber den äußerst guten Zahlen des zweiten Quartals. Im Berichtszeitraum leistete LVT neben Dämmung und Holzpaneelen den größten Beitrag zum Wachstum des Segments. Während der Anlaufzeit erreichten wir bei unserer neuen LVT-Produktionslinie nicht den gewünschten Output. Bei der neuen Produktlinie wurden technische Lösungen implementiert, wodurch die tägliche Produktionsleistung um 30 % erhöht werden konnte. Wir produzieren zusätzliche Rigid LVT-Kollektionen, um unser Produktsortiment zu erweitern und unsere Marktposition zu festigen. Bei Laminat haben wir den Produktmix durch unsere patentierte Imprägnierungstechnologie zusammen mit unseren besonderen Oberflächentexturen verbessert. Mit unseren neuen Produktlinien für Belgien und Russland erweitern wir das Produktangebot bei diesen Premium-Laminatprodukten. Ende des Jahres nimmt unser neues Werk für Vinylböden in Russland den Betrieb auf mit dem Ziel, in Europa höhere Produktmengen abzusetzen. Für nächstes Jahr haben wir bei Vinylböden eine Preissteigerung zwischen 4 % und 7 % angekündigt, um Inflationseffekte aufzufangen. Holzpaneele sind für uns weiterhin ein Erfolgsprodukt, vor allem aufgrund von Preissteigerungen und optimiertem Produktmix. Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage nach Dämmungsprodukten, wobei sich die Materialkosten wieder dem Normalniveau nähern.“ „Wir gehen davon aus, dass sich im vierten Quartal die abschwächenden Tendenzen des dritten Quartals fortsetzen. Wir erwarten in den meisten Märkten und Produktkategorien einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem vergangenen Quartal. Es wird selbst mit Preissteigerungen quer durch die Geschäftsbereiche nicht möglich sein, die Inflationseffekte aufzufangen, und der Erfolgsdruck wird anhalten. Verschärfter Wettbewerb, rückläufiger Produktmix und geringere Produktionsleistung wirken sich negativ auf unsere Margen aus. Wir bringen neue Produkte auf den Markt und setzen Maßnahmen zur Kostenkontrolle um, um unsere Performance zu verbessern. Wir bauen unser internes Transportsystem aus und optimieren unsere Vertriebsstrategie in den USA. Im Zuge der Integration unseres australischen und neuseeländischen Geschäfts wird sich die Übernahme von Godfrey Hirst positiv auf unser Ergebnis auswirken. Unter Berücksichtigung aller dieser Faktoren liegt unsere Prognose für das EPS im vierten Quartal zwischen 2,45 USD und 2,60 USD ohne etwaige Einmalkosten. Laut unseren Schätzungen wird sich unser EBITDA 2018 auf ungefähr 1,7 Mrd. USD belaufen. Wir erwarten für das erste Quartal 2019 eine leichte Verbesserung gegenüber dem vierten Quartal und ein Betriebsergebnis zwischen 225 Mio. USD und 250 Mio. USD.“ „Derzeit wirken sich schwächelnde Märkte, hohe Inflation und ein rückläufiger Produktmix negativ auf unsere Zahlen aus. LVT ist eine Chance zur Expansion und beeinflusst gleichzeitig unser Volumen, unseren Mix und das Preisniveau unserer anderen Produkte in den USA. Wir reagieren auf einen starken Dollar, der bei uns zu schrumpfenden Margen geführt hat. Im Zuge von Preisanpassungen und Aufwertungen des Produktangebots sollte sich unser Ergebnis zukünftig verbessern. Unsere neuen Investitionen in Zusammenhang mit Bauvorhaben, Produktionsanlauf und Kundenakquise sind auf einem guten Weg und werden eine gute Rendite abwerfen, wenn die Abläufe optimiert wurden. Wir werden auch in Zukunft Top-Unternehmen wie Eliane akquirieren, um unser Produktangebot und unsere Marktabdeckung zu erweitern. Mohawk ist der weltgrößte Hersteller von Bodenbelägen mit niedrigpreisigen Positionen in allen Produktkategorien. Mohawks organisatorische Tiefe, innovative Produkte und solide Bilanz stellen einen Wettbewerbsvorteil dar, um einen nachhaltigen Aktionärswert zu schaffen.“ Genehmigung für Aktienrückkaufprogramm Mohawks Vorstand hat ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt, das den Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 500 Mio. USD durch das Unternehmen vorsieht. Das neue Aktienrückkaufprogramm ist Zeichen des Vertrauens des Vorstands und der Geschäftsleitung in das Geschäftsmodell von Mohawk und das Potenzial zur Cashflow-Generierung. Mit dem neuen Programm haben wir einen weiteren Mechanismus in unserem ausgewogenen Ansatz zur Schaffung von Aktionärswert. Aktienkäufe werden unter Beachtung aller geltenden Gesetze und Vorschriften für Wertpapiere getätigt und durch freie Liquidität finanziert, einschließlich Barmitteln und Fremdkapital, das über bestehende oder zukünftige Kreditfazilitäten beschafft wird. Das Aktienrückkaufprogramm stellt keine Verpflichtung seitens des Unternehmens zum Ankauf einer bestimmten Zahl von Stammaktien dar. Es kann jederzeit im Ermessen des Unternehmens ausgesetzt oder gekündigt werden. Zeitpunkt und Menge der angekauften Stammaktien richten sich nach unserer Liquidität, den allgemeinen Geschäfts- und Marktbedingungen sowie anderen Faktoren, einschließlich alternativer Anlageperspektiven. INFORMATIONEN ZU MOHAWK INDUSTRIES Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum auf der ganzen Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unseren branchenweit führenden Innovationen konnten wir Produkte und Technologien schaffen, die unsere Marken am Markt differenzieren und allen Anforderungen bei Um- und Neubauten gerecht werden. Unsere Marken, unter ihnen American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, gehören zu den bekanntesten Namen der Branche. Mohawk hat sich im vergangenen Jahrzehnt von einem rein amerikanischen Teppichhersteller hin zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt. Einige der Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen, insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie „könnte“, „sollte“, „glauben“, „vorwegnehmen“, „erwarten“, „schätzen“ oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit zukunftsgerichteter Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuern und Steuerreform, Produkthaftung und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in den von Mohawk bei der SEC eingereichten Unterlagen sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden. Telefonkonferenz am Freitag, den 26. Oktober 2018, um 11.00 Uhr amerikanische Ostküstenzeit Die Einwahlnummern sind 1-800-603-9255 für USA/Kanada und 1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID # 4365317. Bis Freitag, den 26. November 2018, kann ein Mitschnitt der Telefonkonferenz unter der Telefonnummer 1-855-859-2056 für US/lokale Anrufe und unter der Nummer 1-404-537-3406 für internationale/lokale Anrufe bei Eingabe der Konferenz-ID # 4365317 abgehört werden. MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ungeprüft) Kondensierte konsolidierte Drei Neun Gewinn- und Monate Monate Verlustrechnung zum zum (Beträge in Tausend, 29. 30. 29. 30. ausgenommen Angaben je September September September September Aktie) 2018 2017 2018 2017 Nettoumsatz $ 2.545.800 2.448.510 7.535.016 7.122.193 Umsatzkosten 1.825.367 1.665.209 5.343.336 4.879.403 Bruttogewinn 720.433 783.301 2.191.680 2.242.790 Vertriebs-, Verwaltungs- 433.189 403.203 1.309.730 1.232.083 und Gemeinkosten Betriebsergebnis 287.244 380.098 881.950 1.010.707 Zinsaufwand 9.025 7.259 24.416 23.854 Sonstiger Aufwand, netto 706 1.285 6.794 1.455 Gewinn vor 277.513 371.554 850.740 985.398 Ertragssteuern Ertragssteueraufwand 49.487 100.532 215.928 251.572 Reingewinn 228.026 271.022 634.812 733.826 einschließlich Minderheitsbeteiligungen Nettogewinn, zurechenbar 1.013 997 2.447 2.566 Minderheitsbeteiligung, netto Auf Mohawk Industries, $ 227.013 270.025 632.365 731.260 Inc., entfallender Reingewinn Auf Mohawk Industries, Inc., entfallender unverwässerter Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries, $ 3,03 3,63 8,46 9,84 Inc., entfallender unverwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.603 74.338 74.599 74.330 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien – unverwässert Auf Mohawk Industries, Inc., entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries, $ 3,02 3,61 8,42 9,77 Inc., entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.945 74.841 74.977 74.830 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien – verwässert Sonstige Finanzinformationen (Beträge in Tausend) Wertminderungen und $ 132.972 113.515 382.673 328.300 Abschreibungen Investitionsaufwand $ 144.594 229.207 642.949 654.630 Kondensierte konsolidierte Bilanzdaten (Beträge in Tausend) 29. 30. September September 2018 2017 AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel und $ 91.351 84.502 Barmitteläquivalente Forderungen, netto 1.755.710 1.656.064 Lagerbestand 2.214.295 1.911.029 487.114 345.515 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen Summe 4.548.470 3.997.110 Umlaufvermögen Sachanlagen, netto 4.586.236 4.090.099 Firmenwert 2.522.139 2.454.360 Immaterielle 944.661 890.298 Vermögenswerte, netto Latente Ertragssteuern und 399.420 390.946 sonstige langfristige Vermögenswerte Summe Aktiva $ 13.000.926 11.822.813 PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristiger Anteil $ 1.333.853 1.172.781 langfristiger Verbindlichkeiten und Commercial Paper Verbindlichkeiten und 1.623.418 1.524.237 passive Rechnungsabgrenzung Summe kurzfristige 2.957.271 2.697.018 Verbindlichkeiten Langfristige 1.528.551 1.544.665 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Latente Ertragssteuern und 912.100 755.020 sonstige langfristige Verbindlichkeiten Summe Passiva 5.397.922 4.996.703 Kündbare 31.227 28.508 Minderheitsanteile Summe Eigenkapital 7.571.777 6.797.602 Summe Passiva und $ 13.000.926 11.822.813 Eigenkapital Segmentinformationen Drei Zum bzw. Monate für neun zum Monate endend am (Beträge in Tausend) 29. 30. 29. 30. September September September September 2018 2017 2018 2017 Nettoumsatz: Global Ceramic $ 885.773 893.399 2.691.618 2.581.038 Flooring NA 1.047.540 1.031.773 3.055.468 3.011.568 Flooring ROW 612.487 523.338 1.787.930 1.529.587 Interner Segmentumsatz – – – – Konsolidierter $ 2.545.800 2.448.510 7.535.016 7.122.193 Nettoumsatz Betriebsergebnis (Aufwand): Global Ceramic $ 118.716 143.368 366.893 411.961 Flooring NA 93.369 163.494 268.779 383.118 Flooring ROW 84.108 83.042 273.334 245.189 Konzernfunktionen und (8.949) (9.806) (27.056) (29.561) Elimination zwischen den Geschäftsbereichen Konsolidiertes $ 287.244 380.098 881.950 1.010.707 Betriebsergebnis Aktiva: Global Ceramic $ 4.999.334 4.826.619 Flooring NA 3.989.784 3.699.633 Flooring ROW 3.709.623 3.128.213 Konzernfunktionen und 302.185 168.348 Elimination zwischen den Geschäftsbereichen Konsolidierte $ 13.000.926 11.822.813 Aktiva Überleitung des Reingewinns von Mohawk Industries, Inc., zum bereinigten Reingewinn von Mohawk Industries, Inc., und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben je Aktie) Drei Neun Monate Monate zum zum 29. 30. 29. 30. September September September September 2018 2017 2018 2017 Auf Mohawk Industries, $ 227.013 270.025 632.365 731.260 Inc., entfallender Reingewinn Ausgleichsposten: Restrukturierungs-, 19.890 13.853 58.036 33.709 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 7.090 3.551 8.638 13.314 Erwerbsmethode, einschließlich Bewertung des Vorratsvermögens Auflösung eines – – 1.749 – Vermögenswertes für Entschädigungsleistungen Ertragssteuern – Aufhebung – – (1.749) – unsicherer Steuerpositionen Ertragssteuern (1) (7.701) (6.545) 35.465 (15.637) Auf Mohawk Industries, $ 246.292 280.884 734.504 762.646 Inc., entfallender bereinigter Reingewinn Auf Mohawk Industries, $ 3,29 3,75 9,80 10,19 Inc., entfallender bereinigter, verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.945 74.841 74.977 74.830 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien – verwässert (1) Einschließlich 54.674 $, ausgewiesen im zweiten Quartal 2018, in Zusammenhang mit den Auswirkungen von Notice 2018-26 des US-Finanzministeriums vom 2. April 2018. Überleitung der Gesamtschuld zur Nettoschuld (Beträge in Tausend) 29. September 2018 Kurzfristiger Anteil $ 1.333.853 langfristiger Verbindlichkeiten und Commercial Paper Langfristige 1.528.551 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Abzüglich: Barmittel und 91.351 Barmitteläquivalente Nettoverschuldung $ 2.771.053 Überleitung des Betriebsergebnisses zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Vergangene zwölf Drei Monate Monate zum zum 31. 31. März 30. Juni 29. 29. Dezember 2018 2018 September September 2017 2018 2018 Betriebsergebnis $ 343.466 268.399 326.307 287.244 1.225.416 Sonstiger (Aufwand) Ertrag (3.750) (3.998) (2.090) (706) (10.544) (Gewinn) Verlust, (488) (475) (959) (1.013) (2.935) zurechenbar Minderheitsbeteiligung, netto Wertminderungen und 118.372 122.654 127.048 132.972 501.046 Abschreibungen EBITDA 457.600 386.580 450.306 418.497 1.712.983 Restrukturierungs-, 15.231 22.104 16.042 19.890 73.267 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach – 1.354 194 7.090 8.638 Erwerbsmethode, einschließlich Bewertung des Vorratsvermögens Auflösung eines 4.459 1.749 – – 6.208 Vermögenswertes für Entschädigungsleistungen Bereinigtes EBITDA $ 477.290 411.787 466.542 445.477 1.801.096 Nettoschuld zu bereinigtem 1,5 EBITDA Überleitung des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Währungskursen, ohne Akquisitionsvolumen (Beträge in Tausend) Drei Neun Monate Monate zum zum 29. 30. 29. 30. September September September September 2018 2017 2018 2017 Nettoumsatz $ 2.545.800 2.448.510 7.535.016 7.122.193 Bereinigung des 23.400 – (123.758) – Nettoumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz bei konstanten 2.569.200 2.448.510 7.411.258 7.122.193 Wechselkursen Abzüglich: Auswirkungen des (75.165) – (121.680) – Akquisitionsvolumens Nettoumsatz bei konstanten $ 2.494.035 2.448.510 7.289.578 7.122.193 Währungskursen, ohne Akquisitionsvolumen Überleitung des Nettosegmentumsatzes zum Nettosegmentumsatz bei konstanten Währungskursen, ohne Akquisitionsvolumen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Global Ceramic 29. 30. September September 2018 2017 Nettoumsatz $ 885.773 893.399 Bereinigung des 13.081 – Nettosegmentumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettosegmentumsatz bei $ 898.854 893.399 konstanten Wechselkursen Überleitung des Nettosegmentumsatzes zum Nettosegmentumsatz bei konstanten Währungskursen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring ROW 29. 30. September September 2018 2017 Nettoumsatz $ 612.487 523.338 Bereinigung des 10.319 – Nettosegmentumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettosegmentumsatz bei 622.806 523.338 konstanten Wechselkursen Abzüglich: Auswirkungen des (75.165) – Akquisitionsvolumens Nettosegmentumsatz bei $ 547.641 523.338 konstanten Währungskursen, ohne Akquisitionsvolumen Überleitung des Bruttogewinns zum bereinigten Bruttogewinn (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 29. 30. September September 2018 2017 Bruttogewinn $ 720.433 783.301 Bereinigung des Bruttogewinns: Restrukturierungs-, 10.202 8.845 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 7.090 3.551 Erwerbsmethode, einschließlich Bewertung des Vorratsvermögens Bereinigter Bruttogewinn $ 737.725 795.697 Überleitung der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten zu den bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 29. 30. September September 2018 2017 Vertriebs-, Verwaltungs- $ 433.189 403.203 und Gemeinkosten Bereinigung der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Restrukturierungs-, (9.688) (5.008) Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigte Vertriebs-, $ 423.501 398.195 Verwaltungs- und Gemeinkosten Überleitung des Betriebsergebnisses zum bereinigten Betriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 29. 30. September September 2018 2017 Betriebsergebnis $ 287.244 380.098 Bereinigung des Betriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 19.890 13.853 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 7.090 3.551 Erwerbsmethode, einschließlich Bewertung des Vorratsvermögens Bereinigtes $ 314.224 397.502 Betriebsergebnis Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Global Ceramic 29. 30. September September 2018 2017 Betriebsergebnis $ 118.716 143.368 Bereinigung des Segmentbetriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 181 2.800 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach – 3.551 Erwerbsmethode, einschließlich Bewertung des Vorratsvermögens Bereinigtes $ 118.897 149.719 Segmentbetriebsergebnis Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring NA 29. 30. September September 2018 2017 Betriebsergebnis $ 93.369 163.494 Bereinigung des Segmentbetriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 10.603 8.682 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigtes $ 103.972 172.176 Segmentbetriebsergebnis Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring ROW 29. 30. September September 2018 2017 Betriebsergebnis $ 84.108 83.042 Bereinigung des Segmentbetriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 5.596 1.620 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 7.090 – Erwerbsmethode, einschließlich Bewertung des Vorratsvermögens Bereinigtes $ 96.794 84.662 Segmentbetriebsergebnis Überleitung der Einnahmen inklusive Minderheitsbeteiligungen vor Einkommenssteuern zu bereinigten Einnahmen inklusive Minderheitsbeteiligungen vor Einkommenssteuern (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 29. 30. September September 2018 2017 Gewinn vor Ertragssteuern $ 277.513 371.554 Minderheitsbeteiligungen (1.013) (997) Bereinigung der Einnahmen inklusive Minderheitsbeteiligungen vor Einkommenssteuern: Restrukturierungs-, 19.890 13.853 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 7.090 3.551 Erwerbsmethode, einschließlich Bewertung des Vorratsvermögens Bereinigte Einnahmen $ 303.480 387.961 inklusive Minderheitsbeteiligungen vor Einkommenssteuern Überleitung von Ertragssteueraufwand zu bereinigtem Ertragssteueraufwand (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 29. 30. September September 2018 2017 Ertragssteueraufwand $ 49.487 100.532 Ertragssteuerauswirkung der 7.701 6.545 Ausgleichsposten Bereinigter $ 57.188 107.077 Ertragssteueraufwand Bereinigter 18,8 % 27,6 % Ertragssteuersatz Das Unternehmen ergänzt seinen kondensierten konsolidierten Finanzbericht, der gemäß US GAAP erstellt und präsentiert wurde, durch bestimmte, nicht nach GAAP ermittelte finanzielle Kennzahlen. Wie durch die Bestimmungen der US-Börsenaufsicht vorgeschrieben, zeigen die vorstehenden Tabellen eine Überleitung dieser nicht nach GAAP ermittelten finanziellen Kennzahlen des Unternehmens zu den am ehesten direkt vergleichbaren US GAAP-Kennzahlen. Jede der vorstehenden nicht nach GAAP ermittelten finanziellen Kennzahlen sollte im Kontext der vergleichbaren US GAAP-Kennzahl betrachtet werden und lässt sich möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass diese auf die entsprechende US GAAP-Kennzahl übergeleiteten, nicht nach GAAP ermittelten finanziellen Kennzahlen seinen Anlegern folgende Einblicke liefern: Nicht nach GAAP ermittelte Umsatzkennzahlen lassen Rückschlüsse auf Wachstumstrends zu und ermöglichen den Umsatzvergleich gegenüber vergangenen und zukünftigen Berichtszeiträumen; nicht nach GAAP ermittelte Profitabilitätskennzahlen lassen Rückschlüsse auf die langfristigen Profitabilitätstrends der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu und ermöglichen den Vergleich des Gewinns gegenüber vergangenen und zukünftigen Berichtszeiträumen. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht nach GAAP ermittelten Umsatzkennzahlen aus, da diese Posten zwischen Berichtszeiträumen dramatisch fluktuieren und dadurch zugrundeliegende Geschäftstrends verschleiern können. Unter anderem werden die folgenden Posten aus den nicht nach GAAP ermittelten Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen: Transaktionen in Fremdwährung sowie Überleitung und Auswirkungen von Akquisitionen. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten aus seinen nicht nach GAAP ermittelten Profitabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht die zugrundeliegende operative Performance des Unternehmens widerspiegeln oder damit in Zusammenhang stehen. Unter anderem werden die folgenden Posten aus den nicht nach GAAP ermittelten Profitabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen: Restrukturierungs-, Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten, Bilanzierung nach Erwerbsmethode, einschließlich Bewertung des Vorratsvermögens, Auflösung eines Vermögenswertes für Entschädigungsleistungen sowie Aufhebung unsicherer Steuerpositionen. Pressekontakt: Frank H. 