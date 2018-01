London (ots) – Am 19. Oktober 2017 hat die Firma Gowlings einen Insolvenzantrag gestellt für MORE GLOBAL PLC. Am 13. November 2017 hat das zuständige Gericht den Parteien aufgetragen, einen akzeptablen Vergleich bis zum 18.12.2017 abzuschließen. MORE GLOBAL hat der Firma Gowlings einen Vergleich angeboten in Höhe von 40% der Forderung. Bedauerlicherweise hat Gowlings diesen Vergleichsvorschlag nicht akzeptiert. Daher hat das Gericht entschieden, das Insolvenzverfahren für MORE GLOBAL PLC zu eröffnen. MORE GLOBAL PLC wird mit dem beauftragten Insolvenzverwalter eine kooperative Zusammenarbeit eingehen, damit eine Lösung möglich ist für den Fortbestand der Gesellschaft. Wie bekannt aus unserer Corporate News vom Juli 2017, haben sich drei Großaktionäre (sog. weiße Ritter) bereit erklärt, dem Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017, weitere finanzielle Mittel per Rangrücktritts-Darlehen (Subordinated Loan) zur Verfügung zu stellen. Für die Geldgeber konnte bis Dato das notwendige Audit 2015 nicht geliefert werden, denn einige notwendige Original-Unterlagen wurden nicht von den alten Direktoren übergeben an das neue Board of Directors. Die neue WP Gesellschaft benötigt ca. bis Ende Februar 2018, den notwendigen testierten Jahresabschluss 2015 zu liefern, damit weitere Mittel in die Gesellschaft fließen können. In unserer Corporate News vom 11.7.2017 hatten wir schon mitgeteilt, das durch Missmanagement / Unterschlagungen von Geldern durch einzelne ehemalige Direktoren, eine Restrukturierung der Gesellschaft beschlossen worden ist. Anwälte und Insolvenzverwalter wurden informiert über diesen Sachverhalt. Das Management von MORE GLOBAL und deren Berater/Consulter von MORE GLOBAL PLC arbeiten an einer Lösung, um den Fortbestand der Gesellschaft zu ermöglichen. Detaillierte Informationen in dieser Sache erhalten bestehende Aktionäre, im passwortgeschützten Bereich der More Global Webseite: http://www.moreglobal.com/login Pressekontakt: More Global PLC Trojan House – Top Floor – 34 Arcadia Avenue – N3 2JU London United Kingdom Telephone Number +44 (0) 20 3695 8692 Fax +44 (0) 20 3868 5348 Email info@moreglobal.com Original-Content von: MORE Global PLC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de