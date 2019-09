Reutlingen (ots) – Zum 25-jährigen Firmenjubiläum erhalten die über 100 Beschäftigten bei der MYPEGASUS ein besonderes Geschenk: Den ersten bundesweiten Haustarifvertrag in der Geschichte des Unternehmens. Nach intensiven, aber konstruktiven Verhandlungen wurde dieser am 21.08.2019 für die MYPEGASUS GmbH, die MYPEGASUS Akademie, die Nürnberger Gesellschaft für Personalentwicklung und Qualifizierung mbH (GPQ) sowie dem Bildungsträger aqua (Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration und Qualifizierung mbH), unterzeichnet. Verhandelt haben das Tarifwerk die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Reutlingen-Tübingen, Tanja Silvana Grzesch sowie die beiden MYPEGASUS Geschäftsführer Herbert Hansel und Jan Kiehne. Zudem gab es eine interne Verhandlungskommission. Der Haustarifvertrag ist ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Im April 2018 wurden die Gesellschaftsanteile in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Ein vierköpfiger Stiftungsrat fungiert seitdem als Aufsichtsrat und ist alleiniger Gesellschafter der MYPEGASUS. „Oberstes Unternehmensziel ist und bleibt der Erhalt der Arbeitsplätze“, sagt Geschäftsführer Herbert Hansel. „Mit dem Haustarifvertrag erhalten die Beschäftigten ein klares Regelwerk zu Löhnen und Gehältern sowie zu den Arbeitsbedingungen – auch wenn wir uns schon immer an den Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie orientiert haben“. Auch die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Reutlingen-Tübingen Tanja S. Grzesch, zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. „Am Beispiel der MYPEGASUS wird wieder einmal klar, dass eine kollektive Regelung für Beschäftigte und für den Arbeitgeber, Vorteile bringt. Die Verhandlungen waren beidseitig konstruktiv. Wir als IG Metall betonen gerne, dass auch der Arbeitgeber eine tarifliche Regelung von vorne herein begrüßt hat. Daran können sich viele Arbeitgeber gerne ein Beispiel nehmen“. Fazit der Verhandlungsführerin Tanja S. Grzesch: „Unsere IG Metall Mitglieder bei der MYPEGASUS und der Arbeitgeber haben nun bundesweit eine haustarifliche Regelung, die den Beschäftigten Sicherheit und dem Arbeitgeber einheitliche Verträge für die Zukunft bringen. Wieder einmal zeigt sich: Tarifbindung schadet nicht!“ Diese Einschätzung teilt auch die MYPEGASUS Betriebsratsvorsitzende Kerstin Barnowski, die in der Verhandlungskommission wesentlich am Abschluss beteiligt war. „Es war ein notwendiger und folgerichtiger Schritt, dass es jetzt in der MYPEGASUS einen Haustarifvertrag gibt. Unser Unternehmen orientiert sich zwar schon immer an den Tarifverträgen der IGM, aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Und das ist super! Schließlich sind wir ein soziales Unternehmen – auch für unsere eigenen Mitarbeiter*innen!“ Für die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Beatrice Herzog ist, nach der Realisierung der Stiftung, der Abschluss eines Haustarifvertrages das I-Tüpfelchen, das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht und umgesetzt werden konnte. „Der Tarifabschluss war ein wichtiger Schritt, der aufgrund der IGM-Nähe unserer Organisation dringend dran war. Erfreulich konstruktiv waren die Verhandlungen. Wenige Punkte im HTV hätte ich mir anders gewünscht. Alles in allem ein gutes Ergebnis. Ich freue mich für unsere Beschäftigten und ich bin froh, Teil dieser Organisation sein zu dürfen, die in 25 Jahren so viel Tolles für die Menschen hier erreicht hat.“, so Beatrice Herzog. Für MYPEGASUS Geschäftsführer Jan Kiehne ist ein weiterer Aspekt ganz wesentlich. „Unser Haustarifvertrag regelt in fairer und transparenter Art und Weise, auf welcher Basis Geschäftsführung und Belegschaft der MYPEGASUS, gemeinsam an der Zukunft unseres Unternehmens arbeiten.“ Er betonte, dass es für die Firma als Arbeitnehmerorientierten Dienstleister „ein logischer und konsequenter nächster Schritt“ sei, „nachdem die gemeinnützige MYPEGASUS Stiftung im Frühjahr 2018 alleiniger Gesellschafter der Unternehmensgruppe geworden ist.“ MYPEGASUS wurde 1994 in Reutlingen im Rahmen des Arbeitskampfes um die Werkschließung beim Maschinenbaubetrieb Burkhardt u. Weber gegründet. Mittlerweile konnte in über 2000 betrieblichen Krisenfällen über 150.000 Arbeitnehmern*innen im Rahmen einer Transfergesellschaft geholfen werden. MYPEGASUS hat über 30 Standorte im gesamten Bundesgebiet und ist Marktführer im Bereich Personaltransfer. Um die Herausforderungen der Transformation zu meistern, wurden für Unternehmen und Beschäftigte spezielle digitale Bildungsmodule entwickelt. Pressekontakt: Dusan Vesenjak MYPEGASUS GmbH dusan.vesenjak@mypegasus.de Mobil: : 0151-16241001 Original-Content von: MYPEGASUS GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de