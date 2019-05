Hamburg (ots) – Die AIRY GreenTech GmbH aus Hamburg wird im aktuellen Jahrbuch der us-amerikanischen Weltraumbehörde NASA auf 4 Seiten vorgestellt. Die Innovationen des jungen Unternehmens seien ein Paradebeispiel für das Ziel der NASA, Erkenntnisse der Weltraumforschung auf der Erde nutzbar zu machen. Auch kleine Dinge können Großes bewirken: Die Produkte von AIRY beispielsweise präsentieren sich auf den ersten Blick als Pflanzentöpfe. Auf den zweiten Blick allerdings offenbaren sie die Lösung für ein dringliches Menschheitsproblem: AIRY macht aus Pflanzen hocheffektive Luftreiniger. Laut Weltgesundheitsorganisation ist die Luft in geschlossenen Räumen bis zu 30mal stärker mit Schadstoffen belastet, als die Luft draußen. „Indoor Air Pollution“ sei zur größten Gesundheitsgefahr geworden. Bereits vor 30 Jahren erforschte die NASA die luftreinigende Wirkung von Pflanzen. Sie fand heraus: Die Blätter spielen eine vergleichsweise kleine Rolle, die eigentliche Reinigungsleistung findet im Wurzelwerk statt. Hier spaltet die Pflanze Schadstoffe enzymatisch auf und verwandelt sie rückstandslos in Nährstoffe. Der Clou: Besonders effektiv ist die Luftreinigung, wenn Schadstoffe direkt an das Wurzelwerk gelangen. Und genau darauf, die Belüftung des Wurzelwerks von Pflanzen, hält die AIRY GreenTech GmbH international alle wesentlichen Patente (http://www.airy.de). Peer-Arne Böttcher, Co-Gründer und Geschäftsführer von AIRY: „Wir glauben, dass wir jedem Menschen auf diesem Planeten ermöglichen können, wieder gesunde Luft zu atmen. Die NASA hat mit ihrer Forschung die Grundlagen für unsere Produkte geschaffen. Im NASA-Jahrbuch so geehrt zu werden, ist für uns der sprichwörtliche Ritterschlag.“ Der Artikel im Jahrbuch der NASA lässt sich hier nachlesen: https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2019/cg_7.html Über AIRY AIRY ist ein international patentiertes Luftreinigungssystem, das sich die Leistungsfähigkeit von Zimmerpflanzen zunutze macht. Die AIRY GreenTech GmbH wurde 2015 von Hamburger Unternehmern gegründet und produziert zu 100% in Deutschland. Pressekontakt: AIRY GreenTech GmbH, Kattjahren 8, 22359 Hamburg Peer-Arne Böttcher Mail: pab@airy.world Telefon: +49 40 228 600 20 Original-Content von: AIRY GreenTech GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de