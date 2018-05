Singapur (ots/PRNewswire) – Die revolutionäre, versicherte Kryptowährung-Handelsplattform CGCX, die verspricht, ein beispielloses Niveau an Flexibilität und Sicherheit zu bieten, rekrutiert ein Team technischer Berater, die diese Versprechen Wirklichkeit werden lassen können. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie Ziyad Tamz und Leonard Tan als Berater angeworben. Die technischen Experten bringen eine Reihe von Kompetenzen mit, die der Plattform helfen werden, ihre ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. Tamz wie Tan besitzen zahlreiche Kompetenzen, die die Entwicklung von CGCX vorantreiben werden. Tamz ist ein Akademiker, der fortschrittliche Technologien entwickelt und anderen hilft, sie zu verstehen. Tan ist ein Softwareingenieur, der darauf spezialisiert ist, einige der Funktionen zu entwickeln, die CGCX am meisten braucht. Beide Experten bringen auch eine internationale Perspektive in ihre Arbeit ein – nicht unwesentlich für eine Plattform, die bestrebt ist, Investoren anzuziehen und sich an Investitionsmöglichkeiten in der ganzen Welt zu beteiligen. CGCX wird bei dem Bestreben, Hybrid-Kryptowährungs-Handel so bequem und sicher wie möglich zu machen, von den Kompetenzen von Tan und Tamz immens profitieren. Dank der Fachkenntnisse der Experten kann die Plattform Sicherheitsstandards und Flexibilität und damit ihre Attraktivität für eine Vielzahl potenzieller Investoren erhöhen. Dies wird eine solide Basis für Wachstum und langfristigen Erfolg bilden. Überblick über CGCX CGCX ist die erste versicherte Hybrid-Kryptowährung-Plattform bestehend aus vier unerlässlichen Plattformen, von denen jede den Schwerpunkt auf einem separaten technischen Service hat. Durch das Angebot dieser vier Plattformen – eine Plattform für die Listung von ICOs (Initial Coin Offerings), eine Kryptowährung-Handelsplattform, eine Smart-Contract-Plattform und eine Plattform für Handelsdienstleistungen – hofft CGCX, die Annahme und den täglichen Gebrauch von Kryptowährungen zu vergrößern. Tamz und Tan Tamz bringt eine Mischung aus Forschungs-, Entwicklungs- und Bildungskompetenzen an den Tisch. Der Akademiker beriet über 25 Jahre lang unzählige technologische Initiativen, u. a. in den Bereichen Robotik, Internet der Dinge und Blockchain. Er arbeitete auch als Pädagoge, in dem Bestreben, dass junge Menschen diese und andere fortschrittliche Technologien besser verstehen lernen. So ist er in der Lage, die Entwicklung von Funktionen von CGCX voranzutreiben und potenziellen Investoren zu helfen, den Wert dieser Funktionen zu verstehen. Als Softwareentwickler arbeitete Tan mit Zahlungsprozessoren und bot technische Beratung für ICOs. Bekannt ist er vor allem als Designer einer sicheren digitalen Brieftasche für CoinHako. Er wird einen Beitrag zur Multi-Wallet von CGCX und anderen Sicherheitsfunktionen leisten können. Sowohl Tamz als auch Tan können bei CGCX eine internationale Perspektive bieten. Tamz hat in allen Nationen des Golf-Kooperationsrats und in Indien gearbeitet, Tan sprach auf Konferenzen von Singapur über Ghana, die USA bis hin zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dies verleiht beiden das Verständnis für die weltweite Promotion von CGCX, sodass die Plattform für Investoren attraktiv sein und Investitionen unabhängig von deren Standort tätigen kann. Pressekontakt: Mike Templeman 1-801-358-4728 mike@foxtailmarketing.com Original-Content von: CGCX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de