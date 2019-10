Hamburg (ots) – Auch in der PR und im Marketing hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Die Qualitätsanforderungen an die Kommunikation sind mit der digitalen Transformation deutlich gestiegen. Während die Aufgaben für Kommunikationsverantwortliche oftmals gleich bleiben, sind die Kanäle und Formate immer vielfältiger geworden. Für Kommunikatoren gilt es also, die neuen digitalen Möglichkeiten kreativ zu nutzen, um ein Produkt oder ein Unternehmen bestmöglich zu präsentieren. Dabei sollte jedoch nicht alles, was in den letzten Jahren für PR und Marketing gegolten hat, voreilig über Bord geworfen werden. Welche klassischen PR- und Marketing-Werkzeuge auch heute noch funktionieren und welche neuen Methoden in die Kommunikationsstrategie aufgenommen werden sollten, lernen Interessierte in den Fortbildungen der MW Media Workshop GmbH. Der Hamburger Seminaranbieter hat sich seit 2001 in der Fortbildung auf Themen aus der Kommunikationsbranche spezialisiert. „Durch unsere Spezialisierung auf PR- und Marketingthemen sowie unsere langjährige Expertise und Erfahrung wissen wir um die Anforderungen heutiger Kommunikationsarbeit – gerade in Zeiten des digitalen Wandels“ so Nicole von Aspern, eine der Geschäftsführerinnen der MW Media Workshop GmbH. „Einsteiger und Fortgeschrittene können bei uns daher nicht nur ihr Know-how rund um PR-Konzeption und Schreiben vertiefen, sondern lernen auch, wie sie Kanäle wie Youtube, Facebook oder Instagram mit eigenem (selbst produziertem) digitalen Material effektiv bespielen“ so von Aspern weiter. Mit mehr als 80 Seminarthemen, davon 29 neuen, deckt das Jahresprogramm 2020 von Media Workshop den kompletten Bereich der Marketing- und Medienkommunikation ab. Neu im Programm sind zum Beispiel neben „Agile Kommunikation“, „Behörde 2.0“, „Podcasts in der Kommunikation“ oder „Fake News Management“ auch zwei Managementthemen. „Selbstbewusst auftreten“ ist ein gezieltes Coaching, das Frauen in ihrer Wirkung und ihrem Auftreten vor größerem Publikum unterstützen soll. „Die Führungskraft als Personenmarke“ zeigt die wichtigsten Schritte eines Brandbuilding-Prozesses. Alle Themen und Termine sind ab sofort online unter www.media-workshop.de verfügbar. Hier kann man sich auch die Programmübersicht als PDF-Datei herunterladen: https://bit.ly/2ORgf3r Pressekontakt: MW Media Workshop GmbH Seminare // Trainings // Coachings Nicole von Aspern Telefon: +49 40 2263 9660 presse@media-workshop.de Original-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell

