Boston (ots/PRNewswire) – Der neue Bericht von IDTechEx Research mit dem Titel Conductive Ink Markets 2018-2028: Forecasts, Technologies, Players (https://www.idtechex.com/ink) bietet die umfassendste und maßgebliche Sicht auf den Markt der leitfähigen Farben und Pasten und gibt eine detaillierte Zehn-Jahres-Marktprognose je nach Anwendung und Materialart. Die Marktprognosen werden in Tonnage und Wert auf Tintenstand angegeben. Insgesamt prognostiziert IDTechEx Research, dass nicht auf Kerngebiete beschränkte und neue Märkte wachsen werden und bis 2028 eine Marktchance im Wert von 580 Mio. USD darstellen werden. (Logo: http://mma.prnewswire.com/media/467840/Nilox_Logo.jpg ) (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642565/IDTechEx_Research.jpg ) Dieser Bericht basiert auf jahrelanger Forschung. Allein in den letzten fünf Jahren haben IDTechEx-Analysten mehr als 100 Branchenvertreter interviewt, zahlreiche Nutzer und Lieferanten auf der ganzen Welt besucht und an mehr als 45 relevanten Konferenzen und Ausstellungen weltweit teilgenommen und mit vielen Branchenakteuren zusammengearbeitet, um ihre Strategien für diesen Markt zu vervollkommnen. Zuvor haben sie eine aktive Rolle bei der Kommerzialisierung von Leitpasten gespielt, insbesondere in der Photovoltaik-Industrie. Das vollständige globale Bild mit Anwendungsgranularität Dieser Forschungsbericht von IDTechEx beinhaltet wichtige Überprüfungen aller konkurrierenden leitfähigen Tinten- und Pasten-Technologien einschließlich Brennpasten, PTFs, Laser-Cut- oder Foto-gemusterte Pasten, Nanopartikel, dehnbare Tinten, Form-Farben, Kupfer-/Kupfer-Silber-Legierungen, Kohlenstoffe und mehr. Hier werden die neuesten Leistungsstufen und Fortschritte zusammen mit den technologischen Herausforderungen, wichtigen Lieferanten, dem bestehenden und neu entstehenden Zielmarkt und eventuellen Prognosen skizziert. Es gibt auch ein spezielles Kapitel über Silber-Nanopartikel in der Prognose von IDTechEx für 2018, was ein entscheidendes Jahr für den Erfolg dieser Technologie sein wird. Dieser Bericht enthält außerdem eine detaillierte Bewertung von mehr als 27 Anwendungsbereichen. Hier werden die Marktbedürfnisse und -anforderungen analysiert und die Geschäftsdynamik, Marktführerschaft und die Trends der Technologiewechsel, konkurrierende Lösungen, neueste Produkt- oder Prototyp-Einführungen, Schlüsselakteure sowie Marktprognosen in Tonnen und Werten besprochen. Die folgenden bestehenden und aufstrebenden Sektoren werden behandelt: Photovoltaik, konforme On-Chip-EMI-Abschirmung, Sinter-Stanz-Paste (Nano), e-Textil/tragbare Tinten, IME-Tinten (Automobil- und Haushaltsgeräte), Touch-Screen-Edge-Elektronik, ITO-Ersatz (Hybrid, Direktdruck, etc), Automobil (Innen- und Außenausstattung, Sitzheizungen, Belegungssensoren), 3D-konforme Antennen, 3D-gedruckte Elektronik, RFID (UHF und HF), OLED-Beleuchtung und Großflächen-LEDs, leitfähige Stifte, PCB-Druck (für Profis und für Bastler), e-Reader, Großraumheizgeräte (Batterie, Werk, Sitz usw.), Digitizer, gedruckte Logik und Speicher, MLCC, Sensoren (piezoresistive, kapazitive und Glukose-Sensoren) usw. Märkte für leitende Tinten 2018-2028: Vorhersagen, Technologien, Mitbewerber (https://www.idtechex.com/ink) behandelt außerdem mehr als 130 Unternehmen. Die meisten Einsichten wurden aus Interviews, Besuchen, Interaktionen bei Messeausstellungen, persönlicher Kommunikation und so weiter gewonnen. Es werden mehr als 50 vollständig interview-basierte Firmenprofile mit einem detaillierten SWOT-Analysten- und IDTechEx-Index präsentiert. Mehr unter http://www.IDTechEx.com/ink. Informationen zu IDTechEx IDTechEx bietet Unternehmen Tools an, die ihnen helfen können, wichtige strategische Entscheidungen in Bezug auf kommende Technologien zu treffen. IDTechEx bietet Forschungsberichte, Abonnements, Beratung, Einführungsdienste und Veranstaltungen. Contact: Charlotte Martin Marketing & Research Co-ordinator c.martin@IDTechEx.com Vereinigtes Königreich: +44(0)1223-810286 Original-Content von: IDTechEx Research, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de