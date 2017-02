Neue Umweltmanagementnorm: IHK-Vortrag zu ersten Erfahrungen – Die Umweltmanagementnorm ist eine allgemeine Anleitung, mit deren Hilfe Behörden oder Organisationen bereits jetzt ihr Umweltmanagement betreiben. Vor 18 Monaten hat die Norm ISO 14001:2015 eine umfassende Reform erfahren. In diesem Zeitraum sammelten die Anwender erste Erfahrungen in der Anwendung.

Wie ist die Resonanz? Wo „hakt“ es? Diese und anderen Fragen wollen zwei Experten bei einem von der IHK zu Lübeck initiierten öffentlichen Vortrag mit Erfahrungsaustausch beantworten. Zielgruppen sind Unternehmen, die schon nach der ISO 14001 zertifiziert sind, und Betriebe, die sich neu zertifizieren lassen wollen.

Die kostenpflichtige Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 22. Februar 2017, um 10 Uhr, in der Geschäftsstelle Ahrensburg der IHK zu Lübeck, Beimoorkamp 6 in 22926 Ahrensburg. Anmeldungen sind über das Internet unter www.ihk-schleswig-holstein.de/Veranstaltungen (Nr. 14096349) oder bei Diana Sommerkamp per E-Mail: sommerkamp@ihk-luebeck.de möglich. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person.