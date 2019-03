Paris (ots/PRNewswire) – – Die Beteiligung des Einzelhandels und der Hersteller von Konsumgütern an der städtischen Essensausgabe und Schulprogrammen steigt stetig – Seit dem Start der Umfrage im Jahr 2015 wurden 320 000 Produkte zur Reduzierung ihres Zucker- und Salzgehalts umformuliert – Etwa 2 000 000 Arbeitnehmer wirken gegenwärtig an von Unternehmen geleiteten Programmen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens mit Das Verbrauchsgüterforum – Consumer Goods Forum (CGF) veröffentlichte heute die jüngsten Ergebnisse seiner weltweiten Umfrage, die untersucht, wie Einzelhändler und Hersteller von Konsumgütern dazu beitragen, die Verbraucher bei der Wahl eines gesünderen Lebensstils zu unterstützen. Daten aus dem Health & Wellness Progress Report 2019 (https://www.theconsumergoodsforum.com/ wp-content/uploads/2019/03/2019-CGF-Health-Wellness-Progress-Report-D eloitte-Web-Teaser.pdf?utm_source=digitalteaser&utm_campaign=2019HW_P rogressReport), der in Zusammenarbeit mit der Firma Deloitte erstellt wird, zeigen nicht nur, dass in allen Kategorien gute Fortschritte, sondern auch bei der Umsetzung sämtlicher Vorgaben des CGF in den Bereichen Gesundheit- und Wohlbefinden signifikante Verbesserungen erzielt wurden. (Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_F orum_Logo.jpg ) Dies ist die fünfte Ausgabe des Berichtes, der den Fortschritt bei der Umsetzung der Vereinbarungen und Verpflichtungen des CGF misst. Die Ergebnisse, welche die Daten von fünf Jahren umfassen, zeigen, dass CGF-Mitglieder die Erwartungen der Verbraucher erfüllen und der Ambition der Konsumgüterindustrie gerecht werden, die Verbraucher dabei zu unterstützen, ein gesünderes Leben zu führen. Insbesondere zeigen die Daten des Jahres 2018 Folgendes: – 98% der Unternehmen berichten, dass sie zumindest einen Teil ihres Produkt-Portfolios umformuliert haben, um Programmen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens zu entsprechen. Seit 2015 wurden 320 000 Produkte umformuliert. – Mehr als 70% der Unternehmen gaben an, an einer Umformulierung des Salz- und Zuckergehalts in ihren Produkten zu arbeiten. – 84% der Firmen berichteten, dass ihre Pflege- und Hygieneprodukte durch eine Etikettierung mit klaren Hinweisen über die Verwendung der Produkte gekennzeichnet sind. – 2018 nahmen fast zwei Millionen Arbeitnehmer an Initiativen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens teil, gegenüber 1,6 Millionen im Jahr 2017 und 1,3 Millionen 2016. – 61% beteiligten sich an Programmen der städtischen Essensausgabe (nahezu 93 000 Tonnen gespendetes Essen). – Es wurden Partnerschaften mit Bildungsbehörden zur Förderung von Initiativen in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden mit mehr als 550 000 Schulen gegründet. Die Initiative wird – inspiriert durch das Engagement der CGF-Mitglieder – einen Beitrag zur Lösung der größten Herausforderungen der Gegenwart im Hinblick auf Gesundheit und Lebensstil zu leisten, im Vorstand von CGF durch die Generaldirektoren der Unternehmen Nestlé und Ahold Delhaize und auf der Ebene des Lenkungsausschusses durch den gemeinsamen Vorsitz der Firmen Danone and Walmart unterstützt. In den letzten Jahren wurde sie durch einige der führenden Konsumgüter-Marken und Einzelhändler weltweit unterstützt. Dieses Mal beteiligten sich 75 CGF-Mitglieder an der Umfrage. Sharon Bligh, Direktorin, Health & Wellness vom Consumer Goods Forum sagt: „Wir haben seit dem Beginn der Umfrage vor fünf Jahren sehr viel erreicht, doch es gibt immer noch jede Menge zu tun. Es ist großartig, dass sich Unternehmen und deren Mitarbeiter in den Gemeinschaften, in denen unsere Mitglieder arbeiten und leben mehr denn je für die Themen Gesundheit und Wohlbefinden interessieren. Das beweist, dass die gemeinsamen Aktionen im Rahmen des nächsten Fünfjahresplans weiterhin eine positive Kraft und ein wesentlicher Bestandteil für positive Veränderungen sein werden. Sowohl die Verbraucher als auch unsere Mitarbeiter wollen dazu befähigt werden, ihr Verhalten zugunsten ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens zu ändern, damit sie länger leben und länger aktiv sein können. Die Menschen streben nach Veränderung, und wir erkennen die Rolle, die der Verbrauchsgüterindustrie bei der Verhütung von Krankheit und bei der Förderung eines gesünderen Lebensstils zukommt.“ Die jüngste Ausgabe der Umfrage stellt den Abschluss der Fünfjahresstrategie zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden dar. Im nächsten Fünfjahresplan wird der Schwerpunkt auf die Leitinitiative „Zusammenarbeit für ein gesünderes Leben“ (CHL) verlagert. Auf der Grundlage ihrer Zusammenarbeit werden CGF-Mitglieder neue Ansätze prüfen und sich über die bewährtesten Praktiken zur Förderung gesünderer Verhaltensweisen austauschen. Die CGF-Mitglieder haben das enorme Potential von gemeinschaftsgetragenen Initiativen und den Bedarf für mehr Transparenz sowie deren Bedeutung bei der Förderung echter Verhaltensänderungen erkannt; diese stützen sich auf Umfragedaten, die jeweils innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren erfasst werden. Über das Consumer Goods Forum Das Consumer Goods Forum („CGF“) ist ein weltweites, gleichberechtigtes Netzwerk der Konsumgüterindustrie, dessen Mitglieder sich die gemeinsame, weltweite Entwicklung von Praktiken und Standards als Anhaltspunkt für die weltweite Verbrauchsgüterindustrie zum Ziel gesetzt haben. Es versammelt die Generaldirektoren und das obere Management von ca. 400 Einzelhändlern, Herstellern, Dienstleistungsunternehmen und sonstige Akteure aus 70 Ländern und reflektiert die Vielfalt der Verbrauchsgüterindustrie unter Berücksichtigung der geografischen Lage, der Größe, der Produktkategorien und des Formats. Die Mitglieder des Forums verzeichnen einen gemeinsamen Umsatz von 3,5 Billionen Euro und beschäftigen fast 10 Millionen Menschen direkt und weitere 90 Millionen in verwandten Jobs entlang der Wertschöpfungskette. Das Forum wird durch einen Vorstand verwaltet, der mehr als 50 Generaldirektoren aus Unternehmen in der Herstellung und aus dem Einzelhandel umfassen. 