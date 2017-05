Neuer Geschäftsführer beim Einzelhandelsforum in der Wirtschaftsregion Lübeck –

Jan Wiegels (57) ist neuer Geschäftsführer des Einzelhandelsforums (EHF) in der Wirtschaftsregion Lübeck. Die Mitglieder des Forums bestellten ihn einstimmig zum Nachfolger von Gerhard Horn (63), der maßgeblich an der Gründung des EHF beteiligt war und das Amt seit der Gründung 2007 inne hatte. „Das Einzelhandelsforum hat sich allein dadurch bewährt, dass die Mitgliedskommunen frühzeitig in einen Dialog über beabsichtigte Ansiedlungen treten“, sagte er.

Der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck Lars Schöning würdigte Horn als stets kompetenten Ansprechpartner: „Ich bin Ihnen persönlich dankbar“, sagte Schöning. Horn übergibt an den Bürgermeister von Mölln, der nun den regionalen Dialog der Kommunen bei der Einzelhandelsentwicklung und -ansiedlung koordiniert.

Mittlerweile sind 31 Städte und Gemeinden Mitglied im Forum, das sich auf gemeinsame Verfahrensschritte bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben in der Region verständigt hat. Weitere Informationen unter www.forum-eh.de. Die IHK zu Lübeck begleitet das Projekt in Abstimmung mit den Verantwortlichen für Einzelhandelsfragen in der Kammer. Das EHF hat sich besonders bei der Ansiedlung von IKEA und der Erweiterung von CITTI in Lübeck bewährt, indem es einen Konsens der Kommunen unterstützt hat.