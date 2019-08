Rengsdorf (ots) – Nach 18 erfolgreichen Jahren unter dem Dach der TUI-Gruppe wird die Berge & Meer Touristik GmbH nun mit einem neuen Partner ihre sehr positive Entwicklung weiter fortschreiben. Gemeinsam mit der GENUI GmbH, einer auf mittelständische Unternehmen fokussierten Beteiligungsgesellschaft, investiert Berge & Meer verstärkt in Innovation und Wachstum, um die über 40-jährige Erfolgsgeschichte weiterzuführen. „Wir freuen uns sehr, mit GENUI einen Gesellschafter gefunden zu haben, der an unsere strategische Ausrichtung mit Schwerpunkt auf Rundreisen und Kreuzfahrten glaubt“, sagt Berge & Meer-Geschäftsführer Thomas Klein. Zusammen mit Tim Dunker wird Klein weiterhin bei Berge & Meer die Geschäfte führen, beide sollen zudem Gesellschafter werden. Dabei hält der Reiseveranstalter aus dem Westerwald an den Werten fest, die seine Stammkunden schätzen: besondere Erlebnisse, persönlicher Service und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. „Wir sind uns sicher, dass wir zusammen mit GENUI die richtigen Schritte in den Bereichen Digitalisierung und Personalisierung für unsere Kunden gehen werden“, so Berge & Meer-Geschäftsführer Tim Dunker. GENUI ist eine von Ausnahmeunternehmern und Investmentexperten gegründete Gesellschaft, die langfristige Engagements bei etablierten und wachsenden mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum eingeht. Patrick Gehlen, verantwortlicher Partner bei GENUI, sagt: „Wir sehen in Berge & Meer einen Marktführer mit einer extrem hohen Produktkompetenz. In Verbindung mit fast 60 Prozent Online-Anteil ist das eine erfolgversprechende Basis für ein beschleunigtes Wachstum in der Zukunft.“ Der Unternehmer Dr. Michael Sautter wird GENUI als Beirat unterstützen. Durch seine Rolle als Hauptgesellschafter der e-hoi-Gruppe wird Sautter seine langjährige Expertise für GENUI und Berge & Meer einbringen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Genehmigungen und soll zum 1. Oktober 2019 erfolgen. Pressekontakt: Berge & Meer Touristik GmbH Nina Meyer Andréestraße 27 56578 Rengsdorf Telefon: +49 (0) 26 34/962 20 50 E-Mail: presse@berge-meer.de Original-Content von: Berge & Meer Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de