Oberhausen (ots) – Modernes Shop-in-Shop-System bietet alles rund um den Jagdbedarf. Hochwertiges Equipment, funktionelle Jagdbekleidung, trendige Outfits für Damen und Herren, Accessoires rund um die Jagd und handverlesene Produkte nicht nur für Feinschmecker – kurz alles was das Jägerherz höher schlagen lässt, das finden die Kunden ab sofort im Shop der neu gegründeten Waidlife GmbH. Unter www.waidlife.com finden Jäger und Outdoor-Enthusiasten ab sofort alle Produkte auf nur einer Plattform, von angesagten Top-Marken bis hin zu kleinen, edlen Manufakturen. Das Shop-in-Shop-System von Waidlife bietet den Kunden einen Überblick aus den Bereichen Bekleidung, Ausrüstung, Hunde und Lifestyle. Darüber hinaus nehmen Blogger die Leser mit auf den Ansitz, zu Gesellschaftsjagden oder zur Revierarbeit und bieten so einen Einblick in ihr Jägerleben. Sie testen Produkte im realen Einsatz im Revier und teilen ihre Erfahrungen. Die Waidlife GmbH wurde im Sommer 2017 von den passionierten Jägern Tim Röttges sowie Birgit und Oliver Range gegründet. Tim Röttges und Oliver Range waren vorher langjährig in der Internetwirtschaft tätig. „Die Idee entstand aus dem persönlichen Bedarf“, sagt Oliver Range. „Wir waren es leid, stundenlang im Internet oder stationärem Handel nach passenden Angeboten zu suchen. Also entwickelten wir ein Portal, mit dem der komplette Bedarf abgedeckt wird“. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, Herstellern und Jägern ist Waidlife nicht nur Marktplatz sondern auch eine Informationsquelle für Waidmänner und -frauen. Besuchen Sie uns in Halle 4, Stand 4. E20. Pressekontakt: Für weiterführende Informationen, Fotos oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: Bettina Hagen, email: bettina.hagen@waidlife.com, Mobil: 0160/977 52 508 Original-Content von: Waidlife GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de