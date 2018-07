————————————————————– Shop now! Neues Heimtrikot http://ots.de/6nOEya ————————————————————– Balingen (ots) – Als Vorbild dient das Trikot der ersten Bundesliga-Aufstiegsmannschaft von 1966 Fortuna Düsseldorf hat gemeinsam mit seinem Ausrüster uhlsport das Heimtrikot für die anstehende Saison 2018/19 präsentiert. Als Vorbild diente dabei das Fortuna-Trikot von 1966, in dem die Rot-Weißen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen sind. Somit steht das neue Heimtrikot ganz im Zeichen der Tradition, einem der Werte in Fortunas „DNA“. Inspiriert vom Trikot von 1966 erinnert besonders die prägnante V-Form auf der Brust an das damalige Aufstiegstrikot. Diese Form zieht sich von der Brust bis zu den Schultern und wird als dezentes Thermobranding fortgeführt. Harmonisch abgerundet wird es durch seine dunkelroten Bündchen und dem gerippten Kragen mit V-Ausschnitt. Der Mix aus Funktionsstoff und Meshgewebe verleiht dem Trikot dabei eine besondere Wertigkeit. Ein ganz besonderes Highlight befindet sich im Inneren des Nackens. Neben dem „DNA“-Wert „Tradition“, der in das Nackenband eingewebt wurde, befindet sich darunter das Foto von Fortunas Aufstiegsmannschaft von 1966. Ein weiteres Detail befindet sich auf der Rückseite des Trikots. Zum ersten Mal wird für den Schriftzug „Düsseldorf“, die Rückennummer und den Spielernamen die Hausschrift „Fortuna Sans“ verwendet. Über besagtem Schriftzug befindet sich auf Höhe des Nackens ein eingesticktes F95. Das Auswärts- und Ausweichtrikot werden innerhalb der nächsten Wochen veröffentlicht. „Fortuna ist ein echter Traditionsverein und endlich wieder in der ersten Liga. Die kommende Saison ist daher eine sehr besondere, der man mit einem gleichermaßen traditionellen aber trotzdem sehr selbstbewussten Design Rechnung tragen wollte,“ sagt Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin der uhlsport GmbH. „Das neue Heimtrikot der Fortuna Düsseldorf hat seine Wurzeln in der erfolgreichen Vergangenheit und steht künftig hoffentlich ganz oft für eine erfreuliche Gegenwart.“ Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer fügt hinzu: „Auch in diesem Jahr haben wir die Gestaltung unserer Trikots in sehr enger Abstimmung mit unserem Ausrüster vorgenommen. So fließen die Werte unserer ‚DNA‘ in jedes einzelne der drei Trikots ein. In unserem neuen Heimtrikot lebt durch das Design und die zahlreichen Fortuna-spezifischen Applikationen der Wert ‚Tradition‘. Wir bedanken uns bei uhlsport für die Individualität und die Flexibilität in der Zusammenarbeit.“ Das Trikot ist ab sofort beim ausgewählten Sportfachhändler, den Fanshops und Online im uhlsport Online Store und unter https://shop.f95.de erhältlich. Über uhlsport: Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und produzierte damals vorwiegend Lederstollen für Fußballschuhe. Mittlerweile hat sich das Familien-Unternehmen zu einem auch international renommierten Anbieter von Teamsport-Artikeln entwickelt und ist mit eigenen Marken in den Feldern Fußball (uhlsport) und Handball (Kempa) tätig. Zudem hält uhlsport in Europa die Vertriebsrechte für die weltbekannte US-Basketballmarke Spalding. In der 1. und 2. Fußball-Bundesliga rüstet uhlsport unter anderem die Teams von Fortuna Düsseldorf, dem 1. FC Köln und dem 1. FC Magdeburg aus. Bei der Weltmeisterschaft in Russland lief die Nationalmannschaft von Tunesien in Outfits von uhlsport auf. In Frankreich ist uhlsport offizieller Ausrüster und Ballsponsor der Lique 1 und Ligue 2. Außerdem zählt uhlsport Top-Torhüter wie Hugo Lloris, Oliver Baumann, Ron-Robert Zieler und Lukas Hradecky zu seinen Markenbotschaftern. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird seit Jahren von Kempa ausgestattet. 2019 findet die Weltmeisterschaft der Handballer in Deutschland statt. Pressekontakt: Melanie Merz Eric Single Head of Marketing Communication Jr. New Media & PR Manager uhlsport GmbH uhlsport GmbH Klingenbachstraße 3 Klingenbachstraße 3 D-72336 Balingen-Engstlatt 72336 Balingen-Engstlatt Tel.: +49 7433 / 268-289 Tel.: +49 7433 / 268-118 Mail: pr@uhlsport.de Original-Content von: uhlsport GmbH, übermittelt durch news aktuell

