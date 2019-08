München (ots) – Der internationale Mobilitätsanbieter SIXT und die ADAC Autovermietung haben ihre jahrzehntelange Partnerschaft erneuert und auf ein neues Mobilitätsmodell ausgeweitet: Die Flatrate fürs Auto. Mit der „SIXT Flat Nonstop“ können Kunden ein Auto für einen bestimmten Zeitraum abonnieren und profitieren damit von einer innovativen Alternative zu Leasing, Barkauf oder Finanzierung: Denn Steuern, Vollkasko- und Diebstahlschutz, Wartung, Winterreifen und ein Zusatzfahrer sind im Auto-Abo-Paket bereits enthalten. Franz Frank, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung GmbH: „Die langjährige und starke Partnerschaft zwischen Sixt und ADAC bringt nicht nur Produkt- und Preisvorteile bei Mietwagennutzung für ADAC Mitglieder – sie steht auch immer für eine frühzeitige und praxiserprobte Einführung von Mobilitäts-Neuheiten. Die innovativen SIXT Abo-Modelle bieten hohe Flexibilität bei gleichzeitigen Kostenvorteilen. Und für ADAC Mitglieder sind diese jetzt besonders günstig.“ Kunden können ab sofort ein konkretes Wunschfahrzeug ab 239 Euro pro Monat wählen. Die einmalige Startgebühr von 299 Euro entfällt für ADAC Mitglieder. Beim Wunschauto beträgt die Mindest-Laufzeit zwölf Monate. Alternativ gibt es auch Fahrzeugpakete ohne feste Modellgarantie, wie man es aus der Fahrzeuganmiete kennt. Hier beträgt das kürzeste Flatrate-Modell nur drei Monate. Konstantin Sixt, Vertriebsvorstand (CSO) der Sixt SE: „Der ADAC und SIXT sind zwei starke Münchner Marken – und noch mehr. Beide stehen für innovative und sichere Mobilität. Ich freue mich sehr, dass wir unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit nach 21 Jahren nicht nur erneuern, sondern auf eine neue Ebene bringen. Denn wir eröffnen den Millionen Mitgliedern des ADAC einen einfachen und attraktiven Zugang zu unseren innovativen Mobilitätsdienstleistungen weltweit. Bei SIXT erhalten sie eine Premium-Mobilität für jeden Bedarf.“ Die beiden Münchner Marken SIXT und der ADAC arbeiten seit 21 Jahren zusammen und bieten den Mitgliedern des Mobilitätsclubs Vorteile auf Tarife und Zusatzleistungen auf die Anmietung von Pkw, Lkw und Ferienmietwagen weltweit.

Über die ADAC SE: Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vor Steuern von 125,5 Mio. Euro. Über SIXT: Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent.

Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit.

