– Die Vertriebs- und F&E-Zentren von Nexen Tire Europe sind in die neuen Unternehmensräume umgezogen und bauen weiterhin ihre Geschäfte auf dem europäischen Markt aus – Das Unternehmen verstärkt seine Präsenz in Europa mit den erweiterten Vertriebs- und F&E-Einrichtungen in Deutschland und der neuen Produktionsstätte in Tschechien Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) – Nexen Tire, ein weltweit führender Reifenhersteller, gab bekannt, dass seine europäischen Vertriebs- und F&E-Zentren in Deutschland am 5. September in das neue Firmengebäude umgezogen sind. Die beiden Geschäftsbereiche, die bisher getrennt voneinander angesiedelt waren, können nun im neuen, innovativen Gebäude enger und effizienter zusammenarbeiten und Synergien in verschiedenen Geschäftsbereichen schaffen. Neben dem neuen vollautomatischen europäischen Produktionswerk in Tschechien, das vor kurzem den Testbetrieb aufgenommen hat, wird der Neubau den Beginn der verstärkten Vertriebs- und F&E-Aktivitäten in Europa markieren. Das neue, umweltfreundliche Gebäude auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern wurde von den Mustern der Reifenprofile des Unternehmens inspiriert, wobei Nexen Tires lilafarbene Akzente setzte. Die Mitarbeiter von Nexen Tire Europe genießen moderne Arbeitsräume mit offenen Räumen, die unter dem Motto „agile und spontane Interaktion“ stehen. Das neue Gebäude wird das Zentrum der produktiven, kreativen und gemeinsamen Arbeit sein und Raum für zielgerichtete Kommunikation und Zusammenarbeit bieten. „Wir freuen uns sehr, die neue Vertriebs- und F&E-Zentrale in Deutschland einzuführen, wo Management, Vertrieb, Marketing, Forschung und Entwicklung Hand in Hand arbeiten, um eine bessere Qualität der Produkte und Dienstleistungen für europäische Kunden und Partner sicherzustellen“, sagte Travis Kang, CEO von Nexen Tire. „Die erweiterte Vertriebs- und F&E-Einrichtung wird zusammen mit dem neuen Europa-Werk in der Tschechischen Republik dazu beitragen, das Geschäft von Nexen Tire Europe auf dem Markt zu beschleunigen.“ Mit der Investition in die neuen Geschäftsräume in Deutschland neben dem neuen europäischen Werk will Nexen Tire Europe sein Geschäft stärken und insbesondere die Erstausstattung der großen europäischen Automobilhersteller ausbauen. Das Unternehmen liefert bereits Reifen für die Erstausstattung weltweit führender Automobilhersteller in Europa wie Porsche, Fiat, Renault, Volkswagen und seine Tochterunternehmen Skoda Auto und SEAT. Informationen zu Nexen Tire Nexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mit Hauptsitz in Yangsan, Provinz Süd-Gyeongsang und in Seoul, Südkorea. Nexen Tire ist einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller weltweit, arbeitet mit 416 Händlern in 136 Ländern auf der ganzen Welt zusammen (seit April 2018) und besitzt drei Produktionswerke – zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eines in China (Qingdao). Im Jahr 2018 wird ein weiteres Werk in Zatec in Tschechien eröffnet werden. Nexen Tire produziert Reifen für PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge mit fortschrittlicher Technologie und hervorragendem Design. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Herstellung von UHP-Reifen, die auf fortschrittlichen Technologien basieren. Nexen Tire liefert Reifen für die Erstausstattung globaler Automobilhersteller in verschiedenen Ländern der Welt. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.nexentire.com/international. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/741548/Nexen_Tire_German_H eadquarters_Building.jpg Pressekontakt: Edelman Korea Ayoung Jang Telefon: +82-2-2022-8267 Mobiltelefon: +82-10-3596-2440 E-Mail: ayoung.jang@edelman.com Jiseok Jeon Telefon: +82-2-2022-8220 Mobiltelefon: +82-10-9800-1108 E-Mail: jiseok.jeon@edelman.com Jane Kim Telefon: +82-2-2022-8212 Mobiltelefon: +82-10-4207-4278 E-Mail: jane.kim@edelman.com Original-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de