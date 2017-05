Nicht mehr alle Latten am Zaun – Zu den am 22.05.2017 von der rechtspopulistischen Dänischen Partei ,Dansk Folkeparti, erstellten Forderungen, einen Grenzzaun mit Stacheldraht an unserer gemeinsamen Grenze zu bauen erklärt der Flensburger Landtagsabgeordnete, Rasmus Andresen:

Quartalsweise kommen neue bekloppte Vorschläge zu Grenzlandfragen von dänischen RechtspopulistInnen. Wer neue Stacheldrahtzäune fordert, zerstört unser gemeinsames Grenzland. Die Dansk Folkeparti hat nicht mehr alle Latten am Zaun.

Wir Grüne wenden uns entschieden gegen engstirnigen Nationalismus auf Kosten unserer Region und vielen Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen und unsere Unterstützung benötigen. Wir setzen auf mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit und können über die Dansk Folkeparti nur den Kopf schütteln.