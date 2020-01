Augsburg (ots) – Eine funktionierende Wunderwaffe in der Kommunikation gibt es längst nicht mehr. Höchste Zeit, sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen, den Auswirkungen der Digitalisierung und den tiefgreifenden Umbrüchen in Unternehmen und Märkten zu beschäftigen. Die Welt hat sich verändert. Traditionelle Märkte scheinen sich unaufhaltsam aufzulösen. Kunden kaufen plötzlich nicht mehr, was sie jahrelang nachgefragt haben. Margen, die sich immer gut entwickelt haben, sind heute nicht mehr zu erzielen. Das Kommunikationsverhalten der Menschen und die Funktion der Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. Alles ist schneller, oberflächlicher und unverbindlicher. Das Problem: Lange Zeit gut funktionierende Werbe- und Marketingstrategien leiden mittlerweile entweder unter mangelnder Wahrnehmung, fehlender Glaubwürdigkeit – oder beidem. Stellt sich die Frage: Wie gut erreichen Unternehmen ihre Zielgruppen heute noch, um ihre Identität in den Köpfen zu verankern und Vertrauen zu gewinnen? Vielen Konzepten fehlt es im Ergebnis an Wirkung. Warum? Kommunikation ist etwas Alltägliches und wird meist nicht hinterfragt. Dabei ist die Verständigung oft schwieriger, als man denkt. Erfolgreiche Kommunikation besteht nicht darin, x-beliebige Botschaften möglichst weit zu verbreiten. Vielmehr sollen Empfänger in unterschiedlichen Zielgruppen verstehen, was Unternehmen aus welchem Beweggrund machen und welchen Wert das für die Beteiligten, möglicherweise sogar für die Gesellschaft hat. Festzustellen ist, dass gute und damit wirkungsvolle Kommunikation von Empathie, überzeugender Sympathie und gelebter Wahrhaftigkeit geprägt ist. Unternehmen, die sowohl die Fähigkeit, als auch die Absicht besitzen, wahrheitsgemäße Informationen verständlich zu vermitteln, sind dauerhaft erfolgreicher, als andere. Hier steckt vor allem in mittelständischen Unternehmen enormes Potenzial. Spreu vom Weizen trennen Auf welchen Wegen und Kanälen muss man heute wirklich kommunizieren? Ist Print tot – oder doch nicht? Content-Marketing, Branding, SEO, Instagram, Blogger, Influencer, Targeting, Follower, Clicks, Likes, Conversational Bots, Text Bots, Blockchain – die Liste immer neuer Marketing-Spielwiesen wächst stetig an. Aber müssen diese auch zwingend bespielt werden? Zudem sind viele der auf diesen Wegen bestellten und bezahlten Wahrheiten für den Verlust an Glaubwürdigkeit mitverantwortlich. Mit mehr Konzept und Strategie statt zumeist digitalem Aktionismus wäre schon viel erreicht. Ganz nebenbei ist der Wert klassischer Instrumente auch nicht zu unterschätzen. Eines ist sicher: Nicht kommunizieren ist keine Lösung. Denn mangelnde Kommunikation kann schnell dafür sorgen, dass ein gut funktionierendes Unternehmen mit ausgezeichneten Produkten und Leistungen ins Abseits gerät. Es ist eine der zentralen Aufgaben der Kommunikation, dass Zielgruppen sinnvolle Botschaften wahrnehmen und ihnen vertrauen. Identifizieren, informieren, inspirieren Unter dem Markennamen commuLAB hat die Augsburger PR Company GmbH eine Methode entwickelt, um Unternehmen, Marken, Produkte und Leistungen zur Nummer eins im Kopf ihrer Schlüssel-Zielgruppen zu machen. commuLAB ist vertriebs- und marketingorientiert, jedoch losgelöst von kurzfristigem Trial-and-Error und blankem Aktionismus. Im Kern steckt eine klar strukturierte Vorgehensweise: Die präzise Fokussierung auf die wesentlichen Unternehmensziele (dazu zählen nicht nur Vertriebsziele), die eindeutige Identifizierung der wirklich relevanten Zielgruppen und die wirksame Ansprache der Entscheider. Die commuLAB-Methode konzentriert sich aufs Wesentliche. Budgets werden optimiert, Verschwendung minimiert und Überflüssiges ausgeschlossen. Und: Werttreiber lassen sich mit der commuLAB-Methode schneller identifizieren, damit Budgets für die wirklich effizienten Maßnahmen verwendet werden können. Kommunikation, die sich am Menschen orientiert, die authentisch, offen und verständlich ist, führt auch in einer durchdigitalisierten Welt fast zwangsläufig zum Erfolg. Weitere Informationen zur commuLAB-Methode unter http://www.madebyprcompany.de/. Die aktuelle Broschüre „Umdenken – Anstiften zur Kommunikation“ kann kostenlos angefordert werden unter info@prcompany.de. Pressekontakt: PR Company GmbH Werner-von-Siemens-Str. 6 D-86159 Augsburg Tel +49 (0) 821/ 258 93 00 e-Mail: info@prcompany.de web: http://www.madebyprcompany.de/ Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113088/4487815 OTS: PR Company GmbH Original-Content von: PR Company GmbH, übermittelt durch news aktuell

