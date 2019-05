Lüdenscheid (ots) – 1.100 MWh pro Jahr liefert die heute in Betrieb genommene, erste CO2-neutrale Fabrik der Zukunft der ABB Tochter Busch-Jaeger. Nico Rosberg setzte heute das letzte Solarpanel der 3.500 qm großen Photovoltaikanlage vor den Busch-Jaeger-Mitarbeitern ein. Mit der umweltfreundlich gewonnenen Energie können 3.360 Privathaushalte pro Jahr mit Strom versorgt werden. Die innovative Anlage deckt nicht nur in Kombination mit einem Blockheizkraftwerk den kompletten Energiebedarf des Produktionsstandorts von Busch-Jaeger ab, sondern erzeugt sogar mehr Strom, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. „Um die Welt zukunftsfähig zu machen“, so Rosberg, „sind grüne, innovative Technologien erforderlich. Ich finde es toll, dass ein kompletter Industriestandort nun seinen eigenen, kompletten Energiebedarf auf ressourcenschonende Weise erzeugt.“ Pressekontakt: Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH Nico Rosberg / ABB Pressekoordination Eugen-Langen-Strasse 25 50968 Köln Tel.: +49 221 3099-0 Fax: +49 221 3099-200 E-Mail: info@jeschenko.de Original-Content von: ABB Ltd, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de