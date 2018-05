Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) – NKN (New Kind of Network) wurde am 28. Mai 2018 um 4.00 Uhr UTC auf Gate (www.gate.io) gelistet. Verfügbar sind die Handelspaare NKN/USDT sowie NKN/ETH und entsprechende Transaktionen beginnen am gleichen Tag um 4.00 Uhr UTC. Als weltweit erste blockchainisierte Internet-Netzwerkinfrastruktur stellt die Börsennotierung von NKN den entscheidenden Meilenstein für unser Vorhaben dar, ein offenes, dezentralisiertes und geteiltes Ökosystem aufzubauen. Informationen zu gate.io: Gate.io ist eine führende Börse für digitale Assets, die von Gate Technology Inc. betrieben wird. Gate.io widmet sich der Sicherheit und Kundenerfahrung und bietet Kunden somit nicht nur einen sicheren, einfachen und fairen Bitcoin-Austausch, sondern auch das Versprechen, die Asset- und Trading-Informationen von Kunden zu schützen. Informationen zu NKN: NKN ist ein neuartiges Protokoll und Ökosystem für Netzwerkkonnektivität, das für ein offenes, dezentrales und geteiltes Internet über Blockchain läuft. Wir motivieren Anwender, Netzwerkverbindungen zu teilen, Dienstleister, ungenutzte Bandbreite zu verwenden, und Entwickler, auf globale Peer-to-Peer-Networkingstacks zuzugreifen. NKN möchte das 1,4 Billionen USD schwere Kommunikationsgeschäft umgestalten, das heute vielen Herausforderungen gegenübersteht, wie z. B. mangelnde Netzneutralität und zentralisierte Netzwerkkontrolle. Durch Blockchainisierung der Netzwerkschicht bietet NKN die fehlende dritte Säule der Internet-Infrastruktur, so wie Ethereum dies für Computing und IPFS für den Speicherbereich getan hat. Unsere zentralen technischen Innovationen sind dynamisches Routing, Proof of Relay, hoch skalierbarer Konsens und Mechanismen für Token-Belohnung. NKN, gegründet von Yanbo Li, dem ehemaligen Mitgründer von Onchain, wird von Dr. Whitfield Diffie, Vater der modernen öffentlichen Schlüssel und Gewinner des Turing Award 2015, beraten. Die Mitglieder des Kernteams kommen aus Unternehmen wie Google, Qualcomm, Nokia, Amazon und Baidu. Pressekontakt: möglichkeiten: Webseite: https://nkn.org/ E-Mail: contact@nkn.org Twitter: https://twitter.com/NKN_ORG Telegram: https://t.me/nknorg Medium: https://medium.com/nknetwork Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nknetwork/ Github: https://github.com/nknorg Original-Content von: NKN, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de