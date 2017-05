Norderstedt: IHK berät zu „Unternehmensnachfolge“ – „Stabwechsel“ heißt das kostenlose Beratungsangebot für alle IHK-Mitgliedsfirmen, die eine Unternehmensnachfolge planen oder bald einleiten wollen.

Praxisorientierte Informationen erhalten die Unternehmer beim „Stabwechselgespräch“ am Donnerstag, 1. Juni 2017, in der gemeinsamen Geschäftsstelle Norderstedt der Handelskammer Hamburg und der IHK zu Lübeck in den Nordport Towers, Südportal 1, 22848 Norderstedt.

Experten beraten im Auftrag der IHK über die Themen Akquise und Auswahl von Nachfolgepersönlichkeiten, Firmenverkauf, Steuern und Recht. Auch Themen wie Mediation oder Coaching lassen sich in streng vertraulichen Einzelberatungen individuell und diskret in kleiner Runde erörtern. Die Beratungszeit ist auf eine Stunde begrenzt und kostenfrei. Das Angebot richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer in ganz Schleswig-Holstein, die einen Nachfolger suchen. Anmeldung und individuelle Terminvergabe nimmt Annika Körlin unter Telefon: (0451) 6006-184 oder per E-Mail: koerlin@ihk-luebeck.de entgegen.