Nürnberg/Sarrebourg (ots) – Mit dem sogenannten „Gigot Bitume“ (Teerbraten), der typischen französischen Tradition und mit dem Aufstellen einer Tanne auf dem Dach, der typisch deutschen Richtfest-Tradition, hat NORMA FRANCE die Fertigstellung des Rohbaus seines zukünftigen Geschäftssitzes in Sarrebourg gefeiert. Zur Erinnerung: Baubeginn war am 24. September 2018, es folgte die Grundsteinlegung am 26. Oktober 2018 und nun war es soweit – das feierliche Richtfest für den hochmodernen Gebäudekomplex fand in Anwesenheit zahlreicher Gäste statt. Von diesem Standort im Gewerbegebiet „Porte des Vosges“ in Sarrebourg werden die französischen Kunden schon bald noch mehr profitieren. Denn mit dem neuen Niederlassungssitz von NORMA FRANCE wurde der logistische Grundstein für die weitere Expansion in den Regionen Alsace/Lorraine, Champagne und Bourgogne Franche-Comté gelegt. Der Einladung von Julia Auerswald, Niederlassungsleiterin von NORMA FRANCE und Nicolas Foubard, Geschäftsführer des Bauträgers Cubic 33, waren neben den am Bau beteiligten Firmen auch Lieferanten sowie über 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Handel gefolgt. Lager und Geschäftssitz Das neue Lager hat eine Fläche von über 21.000 Quadratmetern und wird über 53 Laderampen sowie über 3 getrennte Lagerbereiche verfügen. Letztendlich kann dieses Lager mehr als 200 Filialen beliefern. Der ultramoderne Geschäfts- und Verwaltungssitz auf 3.600 Quadratmetern umfasst 4 Etagen, in denen alle Abteilungen von NORMA FRANCE untergebracht sind. Insgesamt wird es am Standort etwa 180 Arbeitsplätze geben. NORMA FRANCE in Sarrebourg: Mit modernster Technologie in die Zukunft In allen neuen Gebäudeteilen werden umweltgerechte Modernität und bequemer Arbeitskomfort auf neuestem Stand der Technologien umgesetzt. Für Kreativität und funktionierendes Teamwork ist in jeder einzelnen Abteilung ein großzügiges Raumangebot vorgesehen. Wie in jedem Neubau von NORMA werden auch in Sarrebourg nur umweltschonende und zukunftsweisende Technologien eingesetzt: Die Wärmepumpe übernimmt die Beheizung des allein 3.200 qm großen Verwaltungsgebäudes. Jeder Gebäudeteil wie Verwaltung, Logistikhalle (20.000 qm Lagerfläche/2.000 qm für Nebenräume) und Kühlhaus (4.060 qm/davon 1.120 qm für Tiefkühlung) ist auf höchstem Energiespar-Level gedämmt. Selbstverständlich sind die richtungsweisende CO²-Anlage zur Wärmerückgewinnung, die flächendeckende LED-Beleuchtung und die mit Tageslichtvolumen gesteuerte Beleuchtung im Lagerkomplex. Zugleich macht NORMA in Sarrebourg seinen Standpunkt für die Antriebstechnologien der Zukunft deutlich – auf den Außenparkplätzen bekommen die Besucher der neuen französischen Landeszentrale auch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt. Beste Voraussetzungen für erfolgreiche Expansion Der neue Sitz von NORMA in Sarrebourg unterstreicht, wie ambitioniert der Discounter aus Deutschland seine Zukunft auch in Frankreich plant. Schon jetzt ist die im November 2019 komplett fertiggestellte Logistikplattform auf die Versorgung von über 200 NORMA-Filialen ausgelegt. Darüber hinaus hält das von NORMA gekaufte Areal weitere Flächen für einen Ausbau vor. NORMA FRANCE in Sarrebourg liegt verkehrsgünstig im Gewerbegebiet „Porte des Vosges“ an der vierspurigen Nationalstraße RN4. Direkt im Umfeld des von NORMA gekauften Areals ist eine attraktive Mischbebauung entstanden, zu der neben einem Autohof auch bald eine brandneue NORMA-Filiale gehört. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die seit dem 24. September 2018 täglich an diesem Projekt arbeiten“, erklärt die Niederlassungsleiterin von NORMA FRANCE, Julia Auerswald. Das Richtfest, das unter dem Zeichen des Austauschs und der Geselligkeit stand, hat es allen Besuchern auch ermöglicht, den neuen Standort zu besichtigen. Das Mittagessen mit seinem traditionellen „Gigot Bitume“ war der krönende Abschluss dieser Veranstaltung. Auf internationaler Ebene ist der Discounter NORMA darüber hinaus in Tschechien und Österreich aktiv. In Deutschland hat das Handelsunternehmen seinen Expansions- und Zukunftskurs zuletzt mit den komplett neu errichteten Verwaltungs- und Logistikzentren in Dummerstorf, Erfurt, Fürth, Magdeburg, Aichach, Rheinböllen sowie mit dem Neubau der Hauptzentrale in Fürth dokumentiert. Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Onlineshop NORMA24.de finden Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z.B. auch Top-Weine, außerdem die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Mobilfunkangebote. Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Die Art der Kommunikation Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

