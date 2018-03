Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) – Die Anlage für aus Stärke gewonnene Zuckerprodukte wird den wachsenden Markt für Lebensmittel und Getränke im Nahen Osten bedienen. Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien für die Life Sciences Industrie, freut sich, die Zusammenarbeit mit MEFSCO, ein Joint Venture zwischen Cargill und ARASCO, hinsichtlich der Bereitstellung einer kompletten Produktionslinie für die Glucose- und Fructose-Raffinerie im Königreich Saudi-Arabien bekanntgeben zu können. Das MEFSCO-Projekt besteht aus dem Aufbau einer Verarbeitungsanlage von Futtermais mit Produktionslinien für Glucose- und konzentrierten Fructose-Sirup. Die im Januar 2018 eingeweihte Anlage wird Lebensmittel- und Getränkehersteller im Nahen Osten beliefern. Novasep hat für die MEFSCO-Anlage komplette Prozesslinien bereitgestellt, einschließlich Konzeption, technischer Planung, Lieferung der Ausrüstung und Inbetriebnahme. „Wir sind stolz darauf, dass MEFSCO Novasep als Partner für dieses Projekt ausgewählt hat. Die guten Beziehungen und die enge Kooperation mit den Teams von MEFSCO und Cargill waren die Grundlage für die erfolgreiche Fertigstellung der Anlage. Dies ist außerdem ein großer Erfolg für die Novasep-Strategie, komplette Prozesslinien anzubieten. Das Projekt stellt unsere Fähigkeit unter Beweis, unsere Kunden mit Verfahrenstechnik für komplette Produktionslinien zu unterstützen, die über unser eigentliches Kerngeschäft der Reinigungsanlagen hinausgehen.“ sagte Nadège Laborde, Präsidentin des Novasep-Geschäftsbereichs Process Solutions. Die Lebensmittelindustrie im Nahen Osten verzeichnet ein rasantes Wachstum, und die Verbraucher der Region achten zunehmend auf die Lebensmittelsicherheit und -qualität. Die MEFSCO-Anlage wird die Entwicklung der lokalen Lebensmittel- und Getränkehersteller unterstützen, indem sie diese mit hochwertigen Süßungsmitteln beliefert. „MEFSCO hat sich für diese Investition entschieden, um die Bedürfnisse der Lebensmittelindustrie im Nahen Osten zu bedienen und neue Lösungen einzubringen, die die Entwicklung von Lebensmittelanwendungen für lokales Wachstum und Exporte stärken.“, kommentierte Ziyad Alsheikh, Chief Executive Officer von MEFSCO. „Die engen Beziehungen und das Engagement zwischen MEFSCO, seinen Anteilseignern (ARASCO und Cargill) und seinen Projektpartnern wie Novasep waren optimal, um die neue Anlage reibungslos und erfolgreich in Betrieb zu nehmen und den Markt in Saudi-Arabien und der GKR-Region erstmals mit neuen Produkten zu beliefern.“ Über Novasep Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.html Über MEFSCO Die Middle East Food Solutions Company – MEFSCO ist ein Joint Venture zwischen ARASCO (Arabian Agricultural Services Company) und Cargill. MEFSCO fertigt, verkauft und vertreibt hochwertige Lebensmittelinhaltsstoffe in der gesamten Golfregion und stärkt seine Kunden mit Anwendungslösungen. Pressekontakt: Laure Saloin, Communication Project Manager, +33-7-77-94-37-52 Original-Content von: Novasep, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de