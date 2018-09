Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) – ODEM, der Entwickler des weltweit ersten Marktes für bedarfsgesteuerte Bildung („On-Demand Education Marketplace“), freut sich, die erfolgreiche Aktivierung von Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain zur Unterstützung der ODEM-Plattform bekanntgeben zu können. Dr. Adel ElMessiry, Chief Technology Mentor von ODEM, brachte die Umsetzung der Smart Contracts heute auf einer Live-Veranstaltung der #SWITCH! (http://switchit.lt/en/)-Konferenz in Vilnius, Litauen zum Abschluss. Vor einem hauptsächlich aus Studenten bestehenden Publikum erhielt Antanas Guoga, der litauische Abgeordnete im Europaparlament, den ersten Blockchain-basierten Bildungsabschluss, der durch die ODEM-Plattform generiert wurde. „Die heutige Aktivierung ist eine bedeutende Bestätigung der technischen Machbarkeit unseres Projekts“, so Dr. ElMessiry. „Ich freue mich sehr über die Fortschritte, die wir auf dem Weg erzielt haben, die ODEM-Plattform Wirklichkeit werden zu lassen.“ Die Aktivierung von Smart Contracts ist ein letzter Schritt beim Testen des Zusammenspiels zwischen dem InterPlanetary Filing System (IPFS) und der Ethereum-Blockchain – Säulen der ODEM-Plattform. Die Umsetzung der Smart Contracts folgt auf das kürzliche Erreichen mehrerer wichtiger Meilensteine und Leistungen auf ODEMs Weg zur vollständigen Aktivierung der Plattform Anfang 2019. Zum Erreichten gehören: – Drittpartei-Test und -Audit der DApp (dezentralisierten Anwendung) – Integration der ODEM-Cloud mit Mainnet-Smart-Contracts – Qualitätskontrolle für das Betrachten von Bildungsabschlüssen Das erfolgreiche unabhängige Testen und Auditieren von Smart Contracts belegt die Machbarkeit und Sicherheit der ODEM-Plattform – einem Bildungsportal, das Studenten beim Überwinden der Herausforderungen helfen soll, die sich ihnen auf dem Weg zu einer großartigen Ausbildung stellen. Der Test der Integration der ODEM-Cloud mit den Mainnet-Smart-Contracts ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit des Systems gewährleisten zu können. Die Authentifizierung von Bildungsabschlüssen zur Betrachtung außerhalb der Plattform sorgt für das erfolgreiche Zusammenspiel von IPFS und Ethereum-Blockchain. ODEM, ansässig in Zug, Schweiz, ist weltweit führend darin, die Hürden anzugehen, die sich Studenten mit Interesse an höherer Bildung stellen. Die ODEM-Plattform ist ein auf Zusammenarbeit ausgerichtetes, dezentralisiertes Portal, das Studenten befähigt, sich mit Spitzenakademikern zu vernetzen – mit dem Ergebnis herausragender Bildungserfahrungen zu angemessenen Kosten. #Switch! (http://switchit.lt/en/) ist die größte gemeinnützige Networking-Konferenz, die in den baltischen Staaten zu den Themen Unternehmertum, Information, Kommunikation und Technologie stattfindet. Auf der Konferenz werden über 15.000 Teilnehmer erwartet – für Vorträge und Diskussionen konzentriert auf Blockchain-Technologie, Initial Coin Offerings, künstliche Intelligenz und Internet-Sicherheit. Weitere Informationen erhalten Sie unter ODEM.IO (https://odem.io/). Alternativ können Sie sich der ODEM-Konversation auf Telegram (https://t.me/odem_io) anschließen. Unter Events (https://odem.io/events.php) finden Sie Informationen über anstehende Branchenkonferenzen, an denen Führungskräfte von ODEM teilnehmen werden. Alexa Narma, Senior Director, Produkt und Marketing alexa@odem.io press@odem.io Tel.: +1 (424) 327-5682 Via Balestra 66830 Chiasso, Schweiz Schließen Sie sich der ODEM.IO-Konversation auf Telegram (https://t.me/odem_io) an. https://www.linkedin.com/company/odem-io/ https://www.facebook.com/odemio/ https://twitter.com/ODEM_IO Logo – https://mma.prnewswire.com/media/639718/ODEM_IO_Logo.jpg Original-Content von: ODEM.IO, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de