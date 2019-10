Der neue Managed Service liefert in nur 2 Stunden eine komplette Hyperscale-Cloud-Plattform mit Self-Service-Aktivierung durch das bald verfügbare Portal cloud.net (https://cloud.net/) London (ots/PRNewswire) – OnApp (https://onapp.com/) hat Cloud Platform-as-a-Service (CPaaS) eingeführt, eine neue Möglichkeit für Serviceanbieter und Unternehmen, eine sofort verfügbare Cloud-Plattform zu erhalten. OnApp CPaaS bietet Unternehmen eine vollständige Cloud-Plattform für den Betrieb von eigenen öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud-Services ohne die Kosten und Komplexität, die zugrunde liegende Hardware- und Software-Infrastruktur aufbauen, verwalten und unterstüzten zu müssen. Die gesamte Cloud-Plattform wird als Managed Service bereitgestellt. Weitere Informationen sind verfügbar auf https://onapp.com/cpaas OnApp CPaaS bietet eine automatisierte Bereitstellung und Konfiguration der Cloud-Management-Plattform OnApp mit Hyperscale-Cloud-Infrastruktur in AWS, Datenzentren von OVH oder dem globalen Netzwerk von OnApp-Clouds. Die OnApp-Cloud-Plattform vereint Virtualisierung, softwaredefiniertes Speichern und Networking, Cloud-Orchestrierung, Cloud-Management, Messung und Abrechnung in einem White-Label-Self-Service-Portal. Darüber hinaus ermöglicht sie die einfache Migration von Arbeitslasten zwischen verschiedenen Arten von Cloud-Infrastruktur; mit CPaaS können Kunden die Vorteile aus der Hyperscale-Leistung ziehen, ohne sich in ein einziges Ökosystem einzuschließen. „Dies ist eine monumentale Verlagerung: Anbieter von Managed Services und Unternehmen können wie nie zuvor ihren selbstgewählten Cloud-Weg gehen und fallen nicht länger unkontrollierbaren Kosten zum Opfer“, sagte Tim Meredith, Chief Commercial Officer bei OnApp. „Einzigartige Kontrolle von Geschäfts- und Kaufmodellen, mit den Möglichkeiten einer Cloud-Plattform, bedeutet, dass Horrorgeschichten von Hyperscale-Rechnungen, die exponentiell anwachsen, der Geschichte angehören. Bei der Einführung sind drei verschiedene CPaaS-Pakete verfügbar. Jeder enthält ein vollständiges Managed-Service-Paket und ein OnApp-Cloud-Steuerungspanel, das an einem AWS-Standort nach Wahl des Kunden bereitgestellt wird. Kunden wählen dann die Datenverarbeitungsinfrastruktur, entsprechend ihrer Anwendungsfälle und Preis- und Leistungsbedürfnisse. – CPaaS Light bietet Datenverarbeitungsinfrastruktur aus dem Cloud-Marketplace, die in der OnApp-Cloud-Plattform errichtet wurde, mit mehr als 40 verfügbaren Standorten. – CPaaS Pro bietet eine dedizierte, auf OVH gehostete Datenverarbeitungsinfrastruktur mit einer Reihe verfügbarer Servergrößen und Standorten. – CPaaS Hyper bietet Datenverarbeitungsinfrastruktur, die Bare-Metal-Server bei AWS für die anspruchsvollsten Arbeitslasten verwendet. Jedes Paket ist ab sofort von OnApp erhältlich. In Zukunft werden Kunden in der Lage sein, CPaaS Light und Hyper über einen Self-Service-Cloud-Builder bei cloud.net (https://cloud.net/) zu bestellen und innerhalb von nur 2 Stunden bereitgestellt zu bekommen. Vollständiger Text dieser Pressemitteilung: https://onapp.com/2019 /10/30/onapp-launches-cloud-platform-as-a-service/. Pressekontakt: Nadine ter Meulen Steve Fenton +44 (0)800 158 8600 Weitere Informationen: press@onapp.com Original-Content von: OnApp, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de