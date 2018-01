Peking (ots/PRNewswire) – OneThing Cloud von Xunlei ist das erste Produkt, das Leerlaufprozesse des Benutzers wirksam einsetzt und in einer gewaltigen Cloud Computing-Infrastruktur verwaltet. Die Technologie nennt sich Shared Computing. OneThing Cloud wurde 2017 zu einem der populärsten Produkte im Bereich intelligenter Hardware. Xunlei bricht reihenweise Rekorde in der Bereitstellung von Cloud Computing und ist zudem führend in der Kommerzialisierung von Blockchain für die Anwendernutzung. Deshalb geht der CES Most Popular Award von GeekPark an OneThing Cloud. Als Technologieunternehmen mit langfristigen Strategieplänen im Bereich Cloud Computing bietet Xunlei das Konzept des Shared Computing langfristig. Mithilfe autorisierter und intelligenter Hardware sammelt das Unternehmen Leerlaufprozesse, Speicherplatz und Computing-Ressourcen für den Benutzer und wandelt diese in besonders leistungsstarke Cloud Computing-Dienste um, über Cross-Plattformen und Virtualisierung bei Niedrigstromverbrauch sowie die intelligente Verteilung von Zugängen zu den nächstliegenden Knotenpunkten. Dank der aktuellen Blockchain-Präsenz eröffnet die Anwendung dieser Technologie im Bereich Crowdsourced Computing mehr Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen in der Industrie. OneThing Technologies, eine hundertprozentige Tochterfirma von Xunlei, brachte OneThing Cloud für die Erforschung einer neuen Tendenz auf den Markt. Es handelt sich um eine private Cloud für Menschen, die eine erstklassige digitale Umgebung benötigen. Nach der Einführung des OneThing Rewards-Programms dient das Produkt zudem als Shared Computing-Knotenpunkt. Nutzer des OneThing Reward-Plans können digitale Assets (LinkToken) gewinnen, die mithilfe von Blockchain-Technologie und mittels Sharing von Leerlaufprozessen, Speicherplatz und anderen Ressourcen erstellt werden. Mithilfe von Merkmalen wie Fairness, Transparenz und Schutz gegen physische Eingriffe wird der Austausch von Shared Computing-Ressourcen erleichtert. Der Benutzer erhält garantiert was er bezahlt. Über die Verwendung von OneThing Cloud trägt jeder Benutzer zum Schutz der Umgebung bei. Damit wird nicht nur eine Leistungssteigerung im Bereich Social Computing vorangetrieben, die Cloud ist zudem populär unter Benutzern und anerkannt in der Industrie. Sie wurde über 20 Millionen Mal auf JD.com reserviert und erzielt damit eine Erfolgsrate von 100 %. Im Rahmen des CES 2018 zog OneThing Cloud mit der innovativen Integration erweiterter Technologien hinsichtlich sozialer Bestrebungen Besucher aus unterschiedlichen Ländern an. Und wurde so zum populärsten Produkt anlässlich der CES gepriesen. Mit OneThing Cloud verwendet Xunlei Blockchain-Technologien zur Wiederverwendung von Leerlaufprozessen und erzeugt Shared Computing zu Niedrigkosten. Gewissermaßen zeigt diese innovative Hardware von Xunlei eine Blockchain-Transformationsanwendung für die Anwendernutzung. Ganz sicher schafft eine größere Menge an Leerlaufprozessen im Shared Computing-System von Xunlei jedoch neue Inspiration in der Entwicklung von Blockchain und Cloud Computing. Pressekontakt: Shuang Zhao +86-139-1017-5042 zhaoshuang@geekpark.net Original-Content von: Xunlei, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de