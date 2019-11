New York (ots/PRNewswire) – DieOTC Markets Group Inc. (https://c21 2.net/c/link/?t=0&l=de&o=2625455-1&h=1355724230&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2625455-1%26h%3D4224430409%2 6u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FOTCM%252Fqu ote%253Futm_source%253DPress%252520Release%2526utm_medium%253DPress%2 52520Release%2526utm_campaign%253DNew%252520OTCQX%252520Company%26a%3 DOTC%2BMarkets%2BGroup%2BInc.&a=OTC+Markets+Group+Inc.) (OTCQX: OTCM), Betreiber von Finanzmärkten für 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere, gab heute bekannt, dass die HUGO BOSS AG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2625455-1&h=1102395091&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2625455-1%26h%3D 1789498636%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252 FBOSSY%252Foverview%26a%3DHUGO%2BBOSS%2BAG&a=HUGO+BOSS+AG) (BOSS-DE: XETRA; OTCQX: BOSSY), eine der führenden Firmen im Premium-Segment des weltweiten Bekleidungsmarktes, sich für den Handel auf dem OTCQX® Best Market qualifiziert hat. Die HUGO BOSS AG wurde vom Pink® Markt auf die OTCQX hochgestuft. Die HUGO BOSS AG beginnt heute unter dem Symbol „BOSSY“ mit dem Handel auf der OTCQX. US-Investoren können aktuelle finanzielle Offenlegungen und Level-2-Kurse in Echtzeit des Unternehmens unter www.otcmarkets.com erhalten. „HUGO BOSS tritt zu einer robusten Gruppe bekannter, international tätiger Marken aus Deutschland hinzu, die auf dem OTCQX Markt handeln, um mehr Transparenz bereitzustellen und ihre globale Präsenz auszubauen, um eine breitere Gruppe von US-Investoren zu erreichen“, sagte Jason Paltrowitz, EVP für Corporate Services der OTC Markets Group. „Wir freuen uns darauf, HUGO BOSS im Zuge des Ausbaus ihrer Präsenz, Liquidität und des langfristigen Shareholder Value zu unterstützen.“ „Wir sind höchst erfreut darüber, mit dem Handel auf der OTCQX zu beginnen. Dies ist ein weiterer Schritt des Ausbaus unserer Präsenz auf dem wichtigen US-Markt“, sagt Yves Müller, Chief Financial Officer der HUGO BOSS AG. „Die weitere Stärkung unserer Aktionärsbasis in den USA ist für uns von strategischem Wert. Bereits heute befinden sich mehr als 30 % unserer Aktionäre in Nordamerika.“ Deutsche Bank war OTCQX-Sponsor des Unternehmens. Informationen zu HUGO BOSS Die HUGO BOSS AG ist ein Premium-Modeunternehmen mit Sitz in Metzingen (Deutschland). Die Group produziert und vermarktet Bekleidung und Accessoires für Damen und Herren unter den Marken BOSS und HUGO. Das Unternehmen beschäftigt ca. 14.700 Mitarbeiter. 2018 generierte das Unternehmen Umsätze von 2,8 Milliarden EUR. Das Portfolio der Group umfasst klassisch-moderne Schneiderarbeit, elegante Abendkleidung, Freizeitkleidung, Schuhe und Accessoires sowie Düfte, Brillen, Armbanduhren, Kindermode, Heimtextilien and Schreibgeräte in Lizenz. Informationen zur OTC Markets Group Inc. Die OTC Markets Group Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=26 25455-1&h=1355724230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D2625455-1%26h%3D4224430409%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fww w.otcmarkets.com%252Fstock%252FOTCM%252Fquote%253Futm_source%253DPres s%252520Release%2526utm_medium%253DPress%252520Release%2526utm_campai gn%253DNew%252520OTCQX%252520Company%26a%3DOTC%2BMarkets%2BGroup%2BIn c.&a=OTC+Markets+Group+Inc.) (OTCQX: OTCM) ist Betreiber der Finanzplattformen OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market und Pink® Open Market für 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere. Mittels OTC Link® ATS und OTC Link ECN verbinden wir ein vielfältiges Broker-Dealer-Netzwerk, das für Liquidität sorgt und Aktiengeschäfte durchführt. Wir ermöglichen Investoren, ihre Handelsgeschäfte problemlos über den Broker ihrer Wahl abzuwickeln, und versetzen Unternehmen in die Lage, die Qualität der Informationen, die Investoren zur Verfügung stehen sollen, zu verbessern. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie bitte die Website www.otcmarkets.com. OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte alternative Handelssysteme (ATS), die von OTC Link LLC betrieben werden, einem Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und der Securities Investor Protection Corporation (SIPC). 