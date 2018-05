Bayreuth (ots) – Das ist ein echtes Highlight für die OTWorld 2018: TV-Star Barbara Schöneberger kommt zur Weltleitmesse für Kompressionstherapie, Prothetik, Orthetik, Orthopädieschuhtechnik und technische Rehabilitation. Messebesucher erleben die neue Markenbotschafterin des Bayreuther Hilfsmittelherstellers medi am Mittwoch, den 16. Mai live auf der Leipziger Messe am medi Stand (Halle 1, Stand D12 und D14). Barbara Schöneberger ist ein echter Star: 95 Prozent aller Deutschen kennen sie (1). In einer repräsentativen Umfrage kürten sie die Deutschen 2017 zur schönsten Moderatorin des Landes (2). medi bietet daher seinen Standgästen auf der OTWorld 2018 die exklusive Gelegenheit, seine neue Markenbotschafterin kennenzulernen. Barbara Schöneberger gibt offen zu: Sie liebt Kompression! Um 16.00 Uhr betritt Barbara Schöneberger gemeinsam mit Moderator Christian Höreth die Bühne auf dem medi Stand. Sie verrät gerne die Vorzüge der „Zauberstrümpfe“ aus dem Hause medi und wie sie zum Gesicht der neuen Kampagne „Starke Wirkung für starke Frauen“ wurde. Mit dieser lenkt medi die Aufmerksamkeit auf das Thema Kompression. Denn: Mit ihren unzähligen positiven Effekten fühlt Kompression sich für jeden gut an. Barbara Schöneberger macht in der Kampagne genau das erlebbar. Es geht darum, wie das exakt korrekte Maß von Druck an den richtigen Stellen des Körpers Frauen dabei hilft, sich attraktiver, besser und stärker zu fühlen. Ein Star ganz nah: „Barbara-Fans“ kommen auf ihre Kosten Nach einer Autogrammstunde folgt ein Talk zwischen Barbara Schöneberger und Caroline Sprott, Lipödem-Patientin* und Modebloggerin (www.lipoedem-mode.de) auf der Bühne am medi Stand. Caroline Sprott trägt seit einigen Jahren medizinische Kompressionsstrümpfe an Armen und Beinen. Der Mode-Fan ist der beste Beweis, dass „Frau“ sich mit Kompression nicht verstecken muss. Sie setzt ihre Strümpfe lieber als Accessoire ein – in vielen Farben und Mustern. Nach diesen Einblicken lädt medi ab 18.00 Uhr zur Standparty. Und hier wartet auf echte „Barbara-Fans“ ein weiteres Highlight: ein gemeinsames Foto mit ihrem Idol. Neben dem Highlight „Barbara Schöneberger“ präsentiert medi auf der OTWorld 2018 viele Produkt-Neuheiten und Therapiekonzepte aus den Bereichen Lymphologie, Phlebologie, Orthopädie, Woundcare und Footcare. Surftipp: www.medi.biz/barbara und www.medi.de (mit Händlerfinder). medi – ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mit Produkten und Versorgungskonzepten einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Die Leistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und Schuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefert mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com Barbara Schöneberger. Selbstbewusst, intelligent, witzig und dabei immer mit einem Augenzwinkern: Barbara Schöneberger ist eine echte Powerfrau. Sie ist eine Entertainerin. Sie moderiert die NDR-Talkshow, sie ist Namensgeberin und Editor at Large des monatlichen Frauenmagazins „BARBARA“. Authentisch und direkt – deshalb ist Barbara Schöneberger bei ihren Fans so beliebt. Wenn sie nicht gerade Galas, Shows oder auch Veranstaltungen moderiert, war sie auch schon mehrfach als Schauspielerin in Filmen und Fernsehserien zu sehen. Und dann singt sie auch noch: Ihr neues Album „Eine Frau gibt Auskunft“ erscheint heute am 11. Mai. Barbara Schöneberger ist verheiratet, zweifache Mutter und bringt gefühlt spielend alles unter einen Hut. Ihr strahlendes Lachen, ihre Präsenz und ihr Humor machen sie einfach unwiderstehlich sympathisch. Surftipp: www.barbara.de * Lipödeme sind eine Fettverteilungsstörung an Ober- und Unterschenkeln sowie im Hüftbereich. Dabei handelt es sich um eine erhöhte Anzahl an krankhaft veränderten Fettzellen. In einigen Fällen sind ebenfalls die Arme betroffen. Lipödeme treten stets symmetrisch auf. Dabei kommt es zu „säulenartigen“ Veränderungen und Deformierungen der Beine, typisch sind die Reiterhosen an Po und Hüften. Weitere Infos: www.medi.de/gesundheit/diagnose-therapie/lipoedem Quellen (1) Barbara Schöneberger beim Marken-Award 2017: Not too much Selbstreflexion. http://ots.de/oWqvbB (Letzter Zugriff: 09.05.2018) (2) Bauer Media Group. Aktuelle Umfrage: Barbara Schöneberger ist Deutschlands schönste TV-Moderatorin. http://ots.de/h14U7X (Letzter Zugriff: 09.05.2018)

Quelle: presseportal.de