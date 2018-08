Domain6 (TM) integriert bewährte Technologien für Cybersecurity und physischen Schutz Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) – Parsons hat heute ein integriertes Portfolio von Technologien und Dienstleistungen auf den Markt gebracht, das kritische Infrastruktur widerstandsfähig macht und vor sowohl Cyber- als auch physischen Bedrohungen schützt. Domain6(TM) ist die weltweit erste vollständig konvergente Lösung, um Angriffe auf Betriebstechnik (Operational Technology, OT) und Informationstechnologie (IT) abzuwehren. Die im Domain6(TM) Portfolio vereinten Technologien bewähren sich bereits im operativen Alltag der Parsons-Kunden, darunter staatliche Nachrichtendienste und Verteidigungsbehörden der USA sowie gewerbliche Kundeneinrichtungen. „Die technologiegestützte Kapazität von Domain6(TM) beruht auf drei strategischen Eckpfeilern – nämlich die jahrzehntelange Erfahrung von Parsons im Design und Aufbau von OT-Umgebungen, unsere Investitionen in F&E, und die Akquisition von einigen der weltweit führenden Unternehmen für Cybersecurity und physischen Schutz“, sagt Carey Smith, President des Geschäftsbereich Federal bei Parsons. „Der Kernwert von Domain6(TM) geht weit über das gefährlich enge Modell der IT-zentrierten aufgesetzten Software hinaus. Die Kunden von Parsons in Nachrichtendiensten und Militär haben schon seit langem eine konvergierte OT-IT-Infrastruktursicherheitslösung gefordert, mit Fokus auf die eskalierende Bedrohung von industriellen Steuerungssystemen (Industrial Control Systems, ICS). Dies war mit der wichtigste Ansporn für die Entwicklung von Domain6(TM)“. Parsons verfügt über mehr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrung bei Konzeption, Entwicklung und Schutz kritischer Infrastrukturen für Kunden in den Bereichen Transport, Energie, Produktion, Wasser, Chemie und weiteren Branchen sowie US-Militär und Nachrichtendienste. 2014 wurde das Unternehmen vom Maryland Procurement Office (MPO) ausgewählt, um umfassende Beratungsleistungen zum cyber-physischen Infrastrukturschutz an den Standorten des Kunden zu erbringen, an denen die Kontinuität des Betriebs entscheidend ist. Im Jahr 2017 wurde das Modernisierungsprogramm MPO Industrial Controls System (ICS) vom Office of the Director of National Intelligence (ODNI) mit dem Preis für das beste Programm des Jahres für die Intelligence Community ausgezeichnet. Die Dienstleistungen von Parsons für den Schutz der Infrastruktur gegen sowohl Cyber- als auch physische Bedrohungen waren wesentlicher Bestandteil der Konzeption und Umsetzung des Programms. Das Domain6(TM) Portfolio wurde mit einer eng an das vom National Institute of Standards and Technologies herausgegebene NIST-Cybersecurity-Framework angelehnten Grundlage – Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren, Wiederherstellen – mit zahlreichen proprietären Parsons-Technologien entwickelt, die in den Rahmen eingebettet sind. Die Camelot-Technologie beispielsweise ist ein einzigartiges Toolkit für defensive Cyber-Operationen, das die Grundlage für die Priorisierung von Bedrohungen auf Basis einer erweiterten Datenanalyse bildet. Camelot ist eine Parsons-Innovation, die sich aus als geheim eingestuften Cybersecurity-Operationen für militärische Kunden herleitet. Parsons hatte im Juni 2018 eine Umfrage (https://www.parsons.com/cipsurvey/) unter Ingenieuren für industrielle Steuerungssysteme in 15 kritischen Infrastrukturbereichen veröffentlicht. Die Befragung ergab unter anderem, dass fast 80% der ICS-Ingenieure, die für die Integration von vernetzten IIoT-Geräten für das Industrial Internet of Things verantwortlich sind, nicht besonders stark in die Planung und Implementierung von Cyberschutzmaßnahmen eingebunden werden. „Domain6(TM) ist eine Technologieplattform, von der Parsons glaubt, dass sie die Art und Weise, wie Eigentümer und Betreiber kritischer Infrastrukturen sowohl Cyber- als auch physischen Bedrohungen begegnen und Risiken managen, revolutionieren wird“, erklärt Carey Smith. „Unsere Botschaft an den Cybersecurity-Markt ist simpel: Parsons hat mehr Erfahrung bei Konzeption, Aufbau und Schutz von Infrastrukturen als jedes andere Unternehmen der Welt. Die OT-Umgebung, wo in den nächsten Jahren buchstäblich Milliarden von angeschlossenen, hackbaren Geräten im Industrial Internet of Things hinzukommen werden, braucht genau diese Erfahrung“. Parsons hat im Markt für CIP (Critical Infrastructure Protection) im letzten Jahrzehnt strategisch zahlreiche führende Unternehmen für Cybersecurity und physischen Schutz akquiriert, darunter: – Polaris Alpha (Mai 2018) – Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für die Cybersicherheit von kritischen Infrastrukturen. – Williams Electric Company (Oktober 2017) – ICS und Integration für kritische OT-Infrastrukturumgebungen. – Secure Mission Solutions (April 2014) – Cybersecurity-, Netzwerk- und Security Operations Center Management und Informationssicherung. – SPARTA, Inc. (November 2011) ­- cybermissionskritische Technologien und Dienstleistungen für industrielle, nationale und nachrichtendienstliche Organisationen. Weiterführende Information zu den CIP-Technologien von Parsons und zu Domain6(TM) finden Sie auf parsons.com/domain6/ (http://www.parsons.com/domain6/). Sie können sich auch gerne direkt per E-Mail an uns wenden: domain6@parsons.com (https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/). Parsons ist ein Anbieter von digitalen Lösungen für die Bereiche Verteidigung, Sicherheit und Infrastruktur. Mit rund 75 Jahren Erfahrung ist Parsons einzigartig qualifiziert, um Cybersicherheit und physischen Schutz, fortschrittliche Technologielösungen und andere innovative Dienstleistungen für Bundes-, Regional- und Kommunalbehörden und private Industriekunden weltweit zu bereitzustellen. Weitere Informationen zu Parsons finden Sie unter parsons.com (http://www.parsons.com/). Folgen Sie uns auch auf Facebook (https://www.facebook.com/parsonscorporation), Twitter (https://twitter.com/parsonscorp), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/parsons) und YouTube (https://www.youtube.com/user/ParsonsCorp). 