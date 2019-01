Geospatial Intelligence und Datenanalyse-Technologie werden Wachstumsstrategie beschleunigen Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) – Parsons hat heute die Übernahme von OGSystems bekanntgegeben, einem innovativen Lösungsanbieter, der über fortschrittliche Technologien in den Bereichen Geospatial Intelligence, Big Data Analytics, und Bedrohungsminimierung verfügt. Zu OGSystems-Stammkunden in den Bereichen Verteidigung und Nachrichtendienste zählen die National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), das National Reconnaissance Office (NRO) und das Special Operations Command (SOCOM). Die Übernahme von OGSystems ist die jüngste einer Reihe von strategischen Investitionen und die dritte Akquisition des Unternehmens in den letzten 14 Monaten. „Parsons‘ Strategie konzentriert sich auf disruptive, differenzierte Technologien, die in wachstumsstarken einsatzorientierten Programmen in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste und kritische Infrastrukturen gefragt sind“, erklärt Chuck Harrington, Chairman und CEO von Parsons. „OGSystems bringt verwertbare Informationen aus Geospatial Intelligence-Bild- und Datenmaterial und Datenanalytik in das Parsons-Portfolio ein, was wirklich bahnbrechend ist. Ob es nun darum geht, Informationen für die Einsatzplanung unserer Kunden im Bereich der nationalen Sicherheit oder für die Konzeption der robusten Smart City von morgen zu liefern, Parsons kann damit vertiefte Intelligence-Fachkenntnisse bereitstellen“. Das 2004 gegründete OGSystems (ein General Catalyst-Portfoliounternehmen) ist in Chantilly (VA) ansässig und verfügt über Niederlassungen in Missouri, Oregon und Kalifornien. Die VIPER Labs und das Immersive Engineering(TM)-Verfahren des Unternehmens dienen als Katalysator für Geospatial Intelligence-Systeme und Software, Bedrohungsanalyse für Embedded Systems und Cloud-Engineering-Lösungen. Zu den fortschrittlichen Hardwarelösungen von OGSystems zählt die PeARL-Sensorfamilie, die branchenführende Technologien für Kamera und optische Linsen mit hauseigenen Softwarelösungen kombiniert, um präzise, extrem hochauflösende 2D- und 3D-Luftbilder zu liefern. „OGSystems wird unsere Position in kritischen Märkten wie Raumfahrt, Cybersicherheit, kritische Infrastruktur und darüber hinaus ausbauen“, sagt Carey Smith, Parsons‘ Chief Operating Officer. „Die bestehende Expertise von Parsons in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud Computing wird den Support für OGSystems-Kunden verbessern, die sich höhere Effizienz bei der Analyse der überwältigenden Fülle an geografischem Bild- und Datenmaterial erhoffen“. Zu den Kunden von Parsons zählen zahlreiche Organisationen im Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten, das Energieministerium der Vereinigten Staaten, das Maryland Procurement Office und andere nachrichtendienstliche Stellen, und Eigentümer und Betreiber kritischer Infrastrukturen in aller Welt. „OGSystems besteht und arbeitet für ein einziges Prinzip – nationale Sicherheit durch Innovation. Wir sind stolz auf Fortschritte wie die PeARL Full Motion-Videoverarbeitungstechnologie in 3D, und die 1000-fache Verkürzung der Verarbeitungszeiten von Big Data zu Sicherheitsrisiken“, sagt Garrett Pagon, CEO und Mitgründer von OGSystems. „Diese Erfolge sind direkt darauf zurückzuführen, dass jeder im Unternehmen die persönliche Verantwortung für kontinuierliche Optimierung übernimmt und das Ergebnis mitträgt – ‚Owning the Outcome‘. Parsons‘ mitarbeiterorientierte Kultur sorgt für die Bereitstellung disruptiver Technologien für Kunden weltweit und bietet ein ideales gemeinsames Dach für das gleichgesinnte Team von OGSystems“. Omar Balkissoon, OGSystems Chairman und Mitgründer, ergänzt, „Wir haben den Status quo in Frage gestellt und sind seit 14 Jahren als Change Agent im Bereich Verteidigung und Nachrichtendienste unterwegs. Die Ausrichtung von Parsons passt genau zur Mentalität von OGSystems und das gibt uns die Chance, bei mehr Kunden auf einer größeren Plattform noch mehr zu bewegen“. Parsons wurde von Goldman Sachs & Co LLC und Latham & Watkins LLP beraten. OGSystems wurde von Baird, Ropes & Gray LLP and Miles & Stockbridge P.C. beraten. Weitere Informationen im Zusammenhang mit der Akquisition und Bildmaterial zum Download finden Sie unter www.parsons.com/OGSystems. Parsons ist ein Anbieter von digitalen Lösungen für die Bereiche Verteidigung, Sicherheit und kritische Infrastruktur. Mit 75 Jahren Erfahrung ist Parsons einzigartig qualifiziert, um Cybersicherheit und physischen Schutz, fortschrittliche Technologielösungen und andere innovative Dienstleistungen für Bundes-, Regional- und Kommunalbehörden und private Industriekunden weltweit zu bereitzustellen. Weitere Informationen zu Parsons finden Sie unter parsons.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2340680-1&h=62437461 5&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23406 80-1%26h%3D311454639%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.parsons.com%252F%26 a%3Dparsons.com&a=parsons.com). 