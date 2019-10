17-Jähriger prügelt auf Polizeibeamte ein und verletzt sie Zwei zum Streitschlichten gerufene Polizeibeamte sind an einem Busbahnhof in Neumünster attackiert und verletzt worden. Die beiden Polizisten waren am Samstagabend zum ZOB gerufen worden, um einen 17-Jährigen und einen 16-Jährigen zu trennen, die im Streit aneinandergeraten waren, wie die Polizei mi

Frankfurter Paulskirche: Friedenspreis für Fotograf Sebastião Salgado Frankfurt/Main (dpa) - "Kann Fotografieren ein Akt des Friedens sein?" Diese Frage stellt der Regisseur Wim Wenders zu Beginn seiner Laudatio in der Frankfurter Paulskirche. Es ist die Laudatio auf Sebastião Salgado, der kurz darauf - als erster Fotograf überhaupt - den Friedenspreis des Deutschen B

Sieben Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nahe Neumünster Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 205 bei Neumünster sind insgesamt sieben Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 66-Jähriger aus bisher unbekannten Gründen am Samstagnachmittag mit seinem Auto von seiner Fahrbahn abgekommen und in den Beschleunigungsstreifen

Mord an 39-Jähriger:L Prozess gegen Ex-Freund beginnt Vor dem Landgericht Lübeck beginnt am Donnerstag (24. Oktober) der Mordprozess gegen einen 39 Jahre alten Mann, der seine ehemalige Lebensgefährtin aus niederen Bewegründen getötet haben soll. Die Anklage wirft dem 39-Jährigen vor, seine gleichaltrige Ex-Freundin am späten Abend des 25. Oktober 2017

Tranziska und Regis wollen weiter Grünen-Spitze bilden Schleswig-Holsteins Grüne wählen ihren Landesvorstand am 26. Oktober neu. An der Spitze des Landesverbands wird es voraussichtlich keine Änderungen geben. Die Doppelspitze aus Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis kandidiert auf einem Landesparteitag in Büsum (Kreis Dithmarschen) erneut. "Nach zwe

Alte Liebe rostet doch: Schwimmende Oldtimer sind teuer "Ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut", lautet ein altes Sprichwort, das wohl die Bedeutung der Seefahrt unterstreichen soll. Schiffe in Fahrt zu halten, ist jedoch aufwendig und teuer. Und selbst Museumsschiffe, die nur im Hafen liegen, verursachen hohe Kosten. Hier eini

Feuer in Gewerbegebiet: Brandstiftung nicht ausgeschlossen Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Brandenburg an der Havel sind Samstagnacht Dutzende Holzpaletten in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff anschließend auf einen abgestellten Transporter und ein weiteres leerstehendes Gebäude über, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr war bis

Kiel mutig nach Stuttgart: Trainer Werner: "Giftig sein" Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hofft ausgerechnet beim Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart auf einen sportlichen Befreiungsschlag. "Wir versuchen, giftig, ein sehr unangenehmer Gegner zu sein. Wir werden unsere Chancen suchen und finden", sagte Interimstrainer Ole Werner vor dem Gastspiel beim Tab

Haus in Potsdam besetzt: Polizei greift ein Unbekannte haben am Samstagnachmittag in Potsdam ein Mehrfamilienhaus besetzt. Mehrere Jugendliche drangen nach Polizeiangaben durch ein Kellerfenster in das Haus ein. Nachbarn hätten sie dabei beobachtet. Beim Eintreffen der Polizei hielten sich Maskierte im Haus auf. Die Besetzer forderten unter a