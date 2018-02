Madrid (ots/PRNewswire) – PharmaMar (MCE: PHM) hat heute die Unterzeichnung einer exklusiven Lizenzvereinbarung mit Seattle Genetics Inc. (SGEN: NASDAQ GS) bekanntgegeben, nach der Seattle Genetics weltweite Exklusivrechte an bestimmten proprietären Molekülen von PharmaMar für die Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody-Drug Conjugates, ADCs) und/oder anderen Wirkstoff-Konjugaten mit Payloads von PharmaMar erhält. (Logo: http://mma.prnewswire.com/media/624563/PharmaMar_Logo.jpg ) Gemäß den Vertragsbedingungen erhält PharmaMar bei Vertragsunterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 5.000.000 USD, gefolgt von einer Meilensteinzahlung, wenn ein Produkt in die klinische Entwicklung bei Seattle Genetics geht. Darüber hinaus hat PharmaMar Anspruch auf mögliche Meilensteinzahlungen bei Zulassung und Erreichen von Umsatzzielen und auf Lizenzgebühren, sobald ein Produkt die behördliche Zulassung erhält und vermarktet wird. PharmaMar verfügt über einen Geschäftsbereich für aus Meeressubstanzen gewonnene Payloads. Dies sind neue, strukturell unterschiedliche Moleküle mit neuartigen Wirkungsmechanismen, die eine einzigartige Chance für die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) der nächsten Generation bieten. Die Payloads selbst sind hochpotent mit sub-nanomolarer zytotoxischer Wirkung. ADCs sind zielgerichtete Krebstherapien, die darauf abzielen, die Spezifität von Antikörpern zu nutzen, um zellabtötende Wirkstoffe direkt an die Krebszellen zu bringen. Luis Mora, Managing Director des Geschäftsbereiches Onkologie von PharmaMar, erklärte dazu, „Wir freuen uns, diese Lizenzvereinbarung mit Seattle Genetics zu unterzeichnen, einem Pionier und führendem Unternehmen im ADC-Markt, denn dies ermöglicht uns, gemeinsam an diesen innovativen Krebsbehandlungen zu arbeiten“. Der Bereich Payloads ist neu bei PharmaMar und positioniert das Unternehmens als Lieferant von zytotoxischen Produkten, die notwendig für alle im ADC-Bereich tätigen Unternehmen sind. Informationen zu Seattle Genetics Inc. Seattle Genetics Inc ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das Therapien auf Basis monoklonaler Antikörper zur Behandlung von Krebs entwickelt und vermarktet. Seattle Genetics hat seinen Hauptsitz in Bothell, Washington (USA) http://www.seattlegenetics.com. Informationen zu PharmaMar PharmaMar mit Hauptsitz in Madrid ist ein bei der Erforschung und Entwicklung von aus Meeressubstanzen gewonnenen, innovativen Medikamenten gegen Krebs weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das über eine beträchtliche Pipeline von Arzneimittelkandidaten und ein starkes Forschungs- und Entwicklungsprogramm im Bereich der Onkologie verfügt. PharmaMar entwickelt und vermarktet YONDELIS® in Europa und hat drei weitere klinische Studienprogramme für verschiedene Arten von soliden Karzinomen und hämatologischen Krebserkrankungen mit Lurbinectedin, Plitidepsin, PM184 und PM14 in der Entwicklung. PharmaMar ist ein weltweit tätiges, biopharmazeutisches Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Frankreich, der Schweiz und Großbritannien, Weitere Informationen zu PharmaMar finden Sie unter http://www.pharmamar.com. Pressekontakt: Media Relations (+34-638-79-62-15) und Investor Relations (+34-914444500) Original-Content von: PharmaMar, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de