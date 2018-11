Bonn (ots) – „Gesundheit und Pflege“, „Digitalisierung“, „Bauen und Wohnen“, das sind die Schlagworte, die das politische Geschehen unserer Zeit bestimmen. Wie die Prioritäten gesetzt werden sollten, darüber diskutieren phoenix-Programmgeschäftsführer Helge Fuhst und Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff mit Kanzleramtschef Helge Braun bei der Tagesspiegel-Konferenz „Agenda 2019 – der deutsche Politik-Gipfel“ im Tagesspiegel-Haus in Berlin. Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaftsverbänden, Think Tanks, Wissenschaft und NGOs hatten im Vorfeld ihre Anregungen, Impulse und die wichtigsten Themen für die Agenda 2019 eingereicht. Als Koordinator der Regierungsarbeit wird Kanzleramtschef Helge Braun dazu Stellung beziehen. Die Politikentscheider-Konferenz ist ein Gesprächsformat, das der Tagesspiegel bereits zum fünften Mal veranstaltet. phoenix ist erstmals an der Diskussion beteiligt und überträgt sie in voller Länge. http://ots.de/kdzGNS Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

