Bonn (ots) – Die AfD trifft sich am Wochenende zu ihrem Parteitag in Hannover. Mit Spannung werden vor allem die anstehenden Vorstandswahlen erwartet. Noch offen ist bislang, ob der umstrittene AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Björn Höcke, für eines der Vorstandsämter kandidieren wird. Die Neubesetzung des Vorstandes gilt auch als Richtungsentscheidung über den künftigen Kurs der Partei. phoenix berichtet am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr live vom AfD-Parteitag aus Hannover. Moderator der Übertragung ist Alexander Kähler, er wird gemeinsam mit den Journalisten Melanie Amann (Der Spiegel) und Gregor Mayntz (Rheinische Post) sowie dem Politikwissenschaftler Lothar Probst von der Universität Bremen die Beschlüsse beim Parteitag analysieren. phoenix-Reporterin Doris Müller wird durch das Parteitagsgeschehen führen. Reporter im Saal ist Stefan Martens.

Quelle: presseportal.de